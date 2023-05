Netflix, Amazon & Disney+: Alle neuen Filme und Serien der Woche

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ erweitern ihr Programm in dieser Woche um mehr als 25 neue Filme und Serien. Mit dabei: Manifest, 007: Keine Zeit zu sterben, Ray Donovan und Will Trent. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Medellin: Follower mit Folgen - Offizieller Amazon Prime Video Trailer

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 22

I Think You Should Leave with Tim Robinson: Staffel 3 ab 30. Mai

Mixed by Erry ab 31. Mai

The Days ab 1. Juni

New Amsterdam: Staffel 3 ab 1. Juni

A Beautiful Life ab 1. Juni

Wolke unterm Dach ab 1. Juni

The Art of the Steal - Der Kunstraub ab 1. Juni

Missed Connections ab 2. Juni

Reichlich verliebt 2 ab 2. Juni

Manifest: Teil 2 ab 2. Juni

Scoop ab 2. Juni

Valeria: Staffel 3 ab 2. Juni

They Want Me Dead ab 3. Juni

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 22

The Time Traveler's Wife ab 29. Mai

James Bond 007: Keine Zeit zu sterben ab 1. Juni

Ray Donovan Staffel 6 ab 1. Juni

The Knight In The Arena Staffel 1 ab 1. Juni

Medellin ab 2. Juni

Deadloch Staffel 1 ab 2. Juni

With Love Staffel 2 ab 2. Juni

Shiny Happy People: Duggar Family Secrets Staffel 1 ab 2. Juni

The Majestic ab 4. Juni

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 22

Will Trent - Staffel 1 ab 31. Mai

The Actress - Staffel 1 ab 31. Mai

Noch nicht ganz tot - Staffel 1 ab 31. Mai

Ultra Violet & Black Scorpion - Staffel 1 ab 31. Mai

Antwone Fisher ab 2. Juni

Die kurze Woche vom 29. Mai bis 4. Juni wird von den Videoplattformen gut gefüllt, allen voran von Netflix . Hier startet das Filmdrama um die Nuklearkatastrophe von Fukushima - "The Days". Außerdem sieht man neue Folgen von New Amsterdam (Staffel 3) und die Premiere der letzten Episoden von Manifest. Zu guter Letzt strahlt man neben diversen deutschen und asiatischen Filmen auch die Thriller-Komödie The Art of the Steal und They Want Me Dead mit Angelina Jolie aus.Bei Amazon Prime Video stehen die beiden bekannten Streifen James Bond 007: Keine Zeit zu sterben und The Time Traveler's Wife sowie neue Folgen von Ray Donovan im Mittelpunkt. Ebenso geht die französische Actionkomödie Medellin mit Boxlegende Mike Tyson in einer Gastrolle auf Sendung. Weiterhin feiert die Prime-Serie Deadloch ihre Premiere und With Love geht in die zweite Staffel. Bei Disney+ hingegen sieht man die Krimi-Serie Will Trent, die türkische Drama-Serie The Actress und Antwone Fisher mit Denzel Washington aus dem Jahr 2002.