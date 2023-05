Spacetop: Notebook mit 100-Zoll-Display in VR statt kleinem Bildschirm

Magic Leap wurde zwar nicht so erfolgreich, wie es der Hype versprach, doch scheinen sich daraus nun weitergehende Ideen zu entwickeln. Zwei Ex-Mitarbeiter haben jetzt ein Notebook vorgestellt, das statt eines Displays eine Augmented-Reality-Brille mitbringt.

Das Gerät namens Spacetop greift dabei den Widerspruch auf, dass Nutzer zwar gern einen portablen Rechner verwenden, bei der Arbeit aber auch gern große Bildschirme nutzen. Daher bekommt man hier quasi ein Notebook, das sich problemlos überall verwenden lässt und bei dem der Nutzer in der Datenbrille ein simuliertes 100-Zoll-Display verwenden kann.Für den Fall, dass man doch mal gemeinsam an einem Dokument arbeiten will oder aus anderen Gründen mehrere Nutzer gleichzeitig einen Blick auf die Benutzeroberfläche werfen sollen, kann man das Gerät auch an ein herkömmliches Display anschließen. In der aktuellen frühen Phase ist die Nutzbarkeit aber ohnehin noch etwas begrenzt, da der Hersteller auch bei der Software vor allem noch auf Eigenentwicklungen oder angepasste Apps setzen muss.Der Spacetop basiert auf einem Qualcomm Snapdragon 865-SoC und ist mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte Festspeicher ausgestattet. Das Gehäuse an sich entspricht einem herkömmlichen Notebook, die Hardware wiegt 1,5 Kilogramm. Auf dem System arbeitet ein Betriebssystem namens Spacetop OS, das nicht weiter erläutert wird - wahrscheinlich ist es ein angepasstes Android. Die Entwickler bieten auf dem System verschiedene Anwendungen wie Google Workspace als Office-Umgebung und Zoom für die Kommunikation an.Aktuell arbeitet man daran, die ersten tausend Geräte ab Juli im Rahmen eines Early-Access-Programms an interessierte User auszuliefern. Hier will man vor allem Feedback sammeln, um mit weiteren Entwicklungen auf dem Konzept ein marktreifes Produkt zu bauen. Die ersten Geräte werden vom Auftragshersteller Wistron produziert. Die VR-Brillen stammen vom Anbieter NReal.