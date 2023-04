Apple: VR-Headset soll mit extrem breitem Software-Angebot starten

Apple will bei seinem ersten Virtual- bzw. Augmented-Reality-Headset offenbar mit einer möglichst breiten Auswahl an Software erst einmal ausloten, welche Nutzungsszenarien die Kunden ansprechen. Die Energieversorgung erinnert unterdessen an das MagSafe-Konzept.

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet, will Apple zunächst mit einem extrem breiten Angebot in den Markt starten, um so potenzielle Kunden dazu zu bringen, das teure Headset auszuprobieren. Apple soll bisher noch keine "Killer-App" für das rund 3000 US-Dollar teure erste VR-Headset aus seiner Entwicklung gefunden haben, weshalb man vorerst einfach versuchen will, alles mögliche anzubieten, um dann das Nutzerverhalten im Auge zu behalten.Mit der Apple Watch hatte man einen ähnlichen Ansatz verfolgt, denn nachdem man anfangs alle möglichen Funktionen angeboten hatte, konzentriert sich Apple mittlerweile auf das Gesundheits-Tracking, Benachrichtigungen und aufwendige Ziffernblätter. Grund hierfür ist schlichtweg, dass das Interesse der Nutzer sich auf diese Features konzentriert.Apple will daher bei seinem neuen VR-Headset ermöglichen, sämtliche bekannte iPad-Apps in Mixed-Reality nutzbar machen. Hinzu kommt eine Wellness-App, deren Schwerpunkt auf Meditation liegt, ein Portal für den Zugriff auf diverse Sportinhalte in VR und eine Vielzahl von Spielen aus der Entwicklung von bekannten Apple-Partnern. Außerdem soll man das Headset auch als externen Monitor für einen Mac verwenden können.Apple will zudem die Verwendung für virtuelle Meetings ermöglichen und neue Funktionen zur gemeinsamen Arbeit an Whiteboards über die Freeform-App einführen. Obendrein plant man eine Art erweitertes Fitness-Angebot, dessen Einführung aber wohl erst später erfolgen soll. Zur WWDC sollen außerdem diverse Software-Produkte von Drittanbietern und ein für deren Entwicklung zu nutzendes Developer-Kit auf Mac-Basis präsentiert werden.Mit der Zeit dürfte sich dann abzeichnen, welche Funktionen und Anwendungen von den Käufern des Apple Reality One oder Reality Pro genannten Headsets besonders geschätzt werden. Das Angebot an verfügbarer Software wird sich dann wohl etwas verkleinern, weil die Investitionen in neue Entwicklungen von Apple und seinen externen Partnern allmählich etwas zurückgefahren werden.Wie Bloomberg außerdem berichtet, will Apple bei dem neuen Headset auf einen Stromanschluss setzen, der mithilfe von Magneten an dem Gerät befestigt wird. Insgesamt soll das Ganze an die MagSafe genannten Magnet-Befestigungen erinnern, die auch beim iPhone und anderen Apple-Produkten üblich sind. Neben einem Netzteil sollen auf diese Weise auch austauschbare Akku-Packs angebracht werden können, deren Maße an sehr dicke iPhones erinnern.