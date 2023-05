Seltener Nintendo GameCube-Prototyp von Space World 2000 entdeckt

Nintendos GameCube war die letzte "traditionelle" Konsole der Japaner, denn es folgten Geräte wie Wii mit deren innovativer Steuerung und die Bildschirm-basierten Wii U und Switch. Ein echter Erfolg war der "Spielewürfel" nicht, was für Sammler aber keine Rolle spielt.

Für Gaming-fokussierte Sammler gehören Prototypen von Konsolen zu den begehrtesten Objekten, die sie in die Hände bekommen können. Dabei geht es nicht um deren Nutzung, sondern um ihren Seltenheitswert. Ein ganz besonders begehrtes, weil seltenes Stück ist das GameCube-Vorserienmodell, das auf der Space World 2000 gezeigt wurde.Die Space World war eine Art Hausmesse des japanischen Videospielunternehmens, dort hat Nintendo früher gerne Spiele und auch Hardware vorgestellt. Im Jahr 2000 wurde dort nicht nur der Game Boy Advance, sondern auch der GameCube enthüllt. Bei der Heimkonsole handelte es sich zwar um ein Gerät, das bereits das mehr oder weniger finale Design hatten.Zwar zeigte Nintendo damals auch Spiele und Demos, die gezeigten Konsolen hatten aber was das Innenleben betrifft mit dem später verkauften Produkt aber nicht viel bzw. nichts gemeinsam. Auch das Gehäuse weist diverse Unterschiede auf, darunter unterschiedliche Formen der Buttons und auch abweichende Beschriftungen.Für Sammler wie Donny Fillerup von Consolevariations (via Kotaku ) war ein Space-World-Prototyp ein überaus begehrtes Stück Hardware und nun gelang es ihm auch, ein solches Gerät aufzuspüren und zu erstehen: "Nach Tagen, Monaten und Jahren der Suche postete jemand in Discord den Link zu einem bestimmten Prototyp des GameCube, der zum Verkauf stand. Schnell fanden wir heraus, dass es sich um die Konsole handelte, die auf der Space World 2000 Expo gezeigt wurde!"Fillerup erläutert die Unterschiede in einem Beitrag genauer, so auch das nicht funktionstüchtige Innenleben: Denn dort waren zwar Platinen und Kabel zu finden, das waren aber im Wesentlichen Attrappen. Das spielte bei der Vorstellung des Geräts keine Rolle, da die gezeigten Spiele-Demos aus Entwickler-Hardware liefen.