Twitter: Kaputte Übersetzungsfunktion lässt Nutzer verzweifeln

Twitter ist eigentlich sehr international. Heute macht gerade dieser Aspekt dem von Elon Musk aufgekauften Micro-Blogging-Dienst aber scheinbar große Probleme: die integrierte Übersetzungsfunktion, mit der sich Tweets aus anderen Sprachen normalerweise leicht und schnell verständlich machen lassen, ist seit vielen Stunden ausgefallen.

Twitter-Support schweigt, Musk ist in China

Zusammenfassung Twitter-Übersetzungsfunktion seit über 15 Std. defekt.

Ursache unklar, Twitter schweigt.

Nutzer beschweren sich seit gestern Abend.

Seit 2019 wird Google Translator statt Microsoft Bing genutzt.

Probleme mit der Funktion schon im Februar.

Umweg über Google Translate als Abhilfe.

Twitter

Bereits gestern Abend fiel es ersten Nutzern auf: die Übersetzungsfunktion von Twitter ist defekt. Seit mittlerweile mehr als 15 Stunden kann kein anderssprachiger Tweet in den Feeds der mehr in die jeweils voreingestellte Sprache des jeweiligen Nutzers mehr übersetzt werden.Wo normalerweise nach dem Anklicken der Schaltfläche "Tweet übersetzen" rasch eine zum Beispiel eingedeutschte Ausgabe des jeweiligen Tweets angezeigt wird, erscheint nun nur noch ein Fehler. In der Meldung heißt es, dass Twitter nicht in der Lage gewesen sei, die Übersetzung abzurufen.Zu den Gründen des Ausfalls liegen bisher keine Angaben vor. Weder der Twitter-Support, noch Elon Musk selbst haben sich zu dem Thema bisher geäußert, wobei der Noch-Chef des Portals derzeit ohnehin auf Stippvisite in China weilt. Wie weitreichend das Problem mit der defekten Übersetzungsfunktion ist, zeigt sich bei einer schnellen Suche nach den Schlagwörtern "Twitter" und "Translation", denn bereits seit gestern Abend deutscher Zeit häufen sich die entsprechenden Beschwerden der Nutzer.Twitter hatte die Übersetzungsfunktion schon 2019 umgestellt, so dass seitdem Google Translator und nicht mehr Microsoft Bing Translate für das Feature verwendet wird. Da man somit einen externen Dienstleister nutzt, ist denkbar, dass die entsprechende Schnittstelle durch eine kürzlich erfolgte Änderungen nicht mehr funktioniert.Möglich wäre auch, dass Twitter eine tiefergreifende Änderung plant. Dagegen spricht allerdings, dass es immer wieder Probleme mit der Übersetzungsfunktion gibt. Zuletzt war sie im Februar über einen längeren Zeitraum außer Gefecht. Kurzfristige Abhilfe kann der Umweg über Google Translate schaffen, wenn man wirklich unbedingt den Tweet eines anderssprachigen Nutzers lesen will, aber der jeweiligen Sprache nicht mächtig ist.