Alles neu bei Vodafone-Zusatzkarten: Aus Red+ wird die FamilyCard

Hat man einen Tarif, kann man meist für Familienmitglieder zusätzliche Karten buchen. Bei Vodafone hießen diese Extra-Mobilfunkarten bisher Red+. Jetzt stellt man das gesamte Angebot unter dem Namen FamilyCard auf den Kopf. Es ändern sich fast alle Preise und Konditionen.

Vodafone Mobilfunk-Zusatzkarten "FamilyCard" ab 1. Juni 2023:

FamilyCard S: 5 GB für 9,99 Euro/Monat

FamilyCard M: 20 GB für 19,99 Euro/Monat

FamilyCard L: Unlimitiert für 34,99 Euro/Monat

Zusammenfassung Red+ wird zu FamilyCard

Bestandskunden bleiben bei Red+, Wechsel auf Wunsch

Red+ Data für Tablets bleibt unangetastet

Mobilfunkunternehmen ändern gerne einmal die Namen ihrer Produkte. Bei Vodafone vollzieht sich am 1. Juni ein Wechsel bei den Mobilfunk-Zusatzkarten, die bisher unter den Namen Red+ Allnet, Allnet Basic und Kids vertrieben wurden. Die zusätzlichen SIM-Karten, die man bei dem Anbieter zu Mobilfunk-Tarifen dazubuchen kann, heißen ab dann FamilyCard Bisher konnten Red+-Karten das Datenvolumen aus dem Haupttarif mitbenutzen, Vodafone will hier aber registriert haben, dass dieses geteilte Volumen "oft nicht ausreicht". Deshalb kommen alle neuen FamilyCards mit einem eigenen Datenvolumen daher. Beim günstigsten Angebot "FamilyCard S" gibt es für 10 Euro 5 GB, "FamilyCard M" kommt mit 20 GB für 20 Euro, beim Angebot "FamilyCard L" ist das Datenvolumen unlimitiert, Kostenpunkt 35 Euro.Das Unternehmen gibt an, dass man für Bestandskunden keine automatische Umstellung vornehmen wird. Diese nutzen also weiterhin die Red+-Konditionen, können den Wechsel auf Family-Card-Tarife aber jederzeit auf Wunsch veranlassen. Ganz aufräumen will man mit dem Red+-Angebot auch in Bezug auf Tablets nicht. Der Tarif Red+ Data , zur Nutzung des Datenvolumens der Hauptkarte auf dem Tablet gedacht, bleibt unangetastet.