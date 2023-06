Vodafone schickt Hinweis an Kunden, dass Daten offengelegt wurden

Vodafone hat aktuell mit einem Datenleck zu kämpfen, das durch einen Dienstleister verursacht wurde. Portale für die Account-Erstellung, Newsletter-Anmeldung und Vertragsabschlüsse wurden gehackt. Man beteuert, dass sensible Daten nicht betroffen sind.

Angreifer konnten Mailadressen und Passwörter abgreifen

Beteuerungen

Zusammenfassung Vodafone hat ein Datenleck durch einen Dienstleister.

Kunden-Mailadressen und -Passwörter wurden abgegriffen.

Sensible Daten sollen nicht betroffen sein.

Seiten aktivieren.vodafone.de und vorteilstarife.net offline.

Das breitere Bekanntwerden des Vorfalls geht auf einen ersten Bericht von Caschys Blog zurück, der sich auf eine entsprechende E-Mail beruft, die von Vodafone an Kunden verschickt wird. Darin schreibt das Unternehmen, dass es Angreifern gelungen ist, in die Datenbanken von Portalen einzudringen, die vom Dienstleister "Vertriebswerk" betrieben werden. Vodafone-Sprecher Volker Petendorf erläuterte auf Nachfrage gegenüber Golem : "Vodafone hat die Plattform aktivieren.vodafone.de und vorteilstarife.net, die von dem Dienstleister Vertriebswerk betrieben wird, nach einem Cyber-Angriff vorsorglich außer Betrieb genommen".Wie der Sprecher weiter erläutert, war der Angriff auf die Plattformen am 16. Mai erfolgt, Unbekannte konnten dabei Mailadressen und damit verknüpfte Passwörter abgreifen. Diese Tatsache hatte bei dem Konzern schnell zu der Entscheidung geführt, einen Reset dieser Passwort-Daten durchzuführen. Nach aktuellem Erkenntnisstand sind wohl rund 7500 Kunden betroffen, die aufgefordert wurden, ein neues Passwort zu vergeben.Vodafone beteuert mit Nachdruck, dass man aktuell "keine konkreten Hinweise" habe, dass neben E-Mails und Passwörtern andere sensible Daten kompromittiert wurden. Daten wie Name, Mobilfunknummer, Adresse, Kunden-Kennwort und Bankverbindung seien bei dem Angriff also nicht entnommen worden.Nachdem die erwähnten Seiten aktivieren.vodafone.de und vorteilstarife.net zunächst offline waren, ist am frühen Mittag (Freitag, der 09.06.) zumindest die Seite für Tarife wieder am Netz. Bei aktivieren.vodafone.de scheint das Unternehmen aber noch ein paar Arbeiten erfüllen zu müssen, diese leitet aktuell direkt auf die Hauptseite.