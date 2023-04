Allnet-Flat-Tarif für 10 Euro: Günstiger Vertrag mit 15 GB im Vodafone-Netz

Freenet sorgt einmal mehr für Bestpreise im Vodafone-Netz. Ak­tu­ell erhält man nur für kurze Zeit 15 GB Datenvolumen in Kom­bi­na­ti­on mit einer Allnet-Flat und In­ter­net-Ge­schwin­dig­kei­ten von bis zu 50 MBit/s zum Preis von nur 9,99 Euro pro Monat

Um bei der Suche nach einem günstigen Tarif einen Treffer zu landen, muss man gut planen. Oder anders gesagt: Wie viel mobil muss es denn sein? Allnet-Flats gibt es viele, doch dabei nicht für Extras zu bezahlen, die man nicht nutzt, ist die richtige Taktik. Darf es ein Vertrag über 24 Monate sein, der ordentliches Datenvolumen liefert, Telefonie unbegrenzt erlaubt und eine kleine Grundgebühr mitbringt, dann kann freenet vielleicht den passenden Treffer liefern.Wenn man sich durch den Allnet-Flat-Vergleich wühlt, wird schnell eines klar: Im Namen des hohen Inklusiv-Volumens und Spitzengeschwindigkeiten werden Allnet-Flat-Tarife geschnürt, die oft über das hinausgehen, was man wirklich braucht. Die besten Tarife sind eben immer noch die, die zum Nutzer passen. Auf die Frage, "Lohnt sich der Vertrag?", kann man also nur antworten: Wenn er zu dir passt!Mit einem Durchsatz von 50 Mbit/s im LTE-Netz von Vodafone liegt man beim aktuellen freenet-Deal deutlich über den Anforderungen für beliebte Anwendungen wie YouTube, Zoom oder Netflix, 15 GB reichen hier für die eine oder andere längere Session im Netz. In alle deutschen Netze telefonieren, ohne Zusatzkosten, ist natürlich selbstverständlich. Das Angebot reduziert den Monatspreis von 32 Euro auf 10 Euro.Wie erwähnt, telefoniert und surft man hier im Netz von Vodafone, kann also gute Abdeckung im D-Netz erwarten. Im EU-Ausland ist man dank EU-Roaming günstig unterwegs. Im Preis inklusive sind außerdem Vorteile wie VoLTE und WLAN-Call. Der Vertragsbeginn kann bei der Bestellung flexibel gewählt werden, zum Ende der Laufzeit sollte wegen des danach wieder ansteigenden Preises rechtzeitig eine Kündigung erfolgen. Freenet rundet das Angebot dann noch mit einem Extra ab: Den Anschlusspreis von 39,99 Euro kann man sich unkompliziert nach Abschluss wieder zurückerstatten lassen. Dafür schickt man einfach innerhalb von 30 Tagen mit dem genutzten Gerät eine SMS mit dem Inhalt "AP frei" (ohne Sonderzeichen, es fallen Kosten in Höhe von 19 Cent an) an die 8362.