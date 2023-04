FritzOS 7.51 Labor: Neues Update für fünf weitere FritzBox-Modelle

Zum Wochenende verteilt AVM ab sofort neue Testversionen des FritzOS 7.51 für die FritzBox 7590 (AX), 7490, 7530 und 4060. Die neuen Labor-Updates optimieren WireGuard-VPN-Verbindungen, IPv6-Konfigurationen und merzen Bugs im Bereich WLAN, Repeater und Smart Home aus.

Verbesserungen im FRITZ!OS 7.51 (Labor-Update 28. April 2023)

Behoben: Die Option "Gesamten Netzwerkverkehr über die VPN-Verbindung senden" wurde bei WireGuard-VPN-Verbindungen zu Netzwerken nicht angezeigt

Behoben: IPv6-Konfiguration über LISP wurde nicht unterstützt

Behoben: Nach einem Neustart war Telefonie über eine WireGuard-VPN-Verbindung nicht möglich

Behoben: Auf der Seite "WLAN / Gastzugang" erzeugte ein Name des WLAN-Funknetzes (SSID) mit dem Zeichen " \ " eine Fehlermeldung (Fehlercode 1)

Behoben: In der Betriebsart "WLAN-Repeater" wurde der Uplink zum Mesh Master auf 5 GHz nicht in der Grafik angezeigt (Seite "WLAN / Funkkanal")

Behoben: Smart-Home-Geräte und -Gerätegruppen wurden durch einen Neustart des Mesh Masters oder Mesh Repeaters entfernt

Verbesserung: Robustheit des Mailversands vom Push Service verbessert

Während die Kabel-Router für den Anschluss am Kabelnetz zuletzt Anfang April mit Labor-Updates bedacht wurden, kümmert sich AVM auch weiterhin vorrangig um die Modelle für DSL-Schnittstellen und klassische, vom Anschluss unabhängige Router des FritzBox-Portfolios. Die heutige Update-Welle für die FritzBox 7590 AX, 7590, 7530, 7490 und 4060 zeigt dabei für alle Modelle identische Patch-Notes.Langsam aber sicher scheint man hier zum Feinschliff anzusetzen, erkennbar an der immer kleiner werdenden Anzahl an vorgenommenen Bugfixes der letzten Wochen. Unter anderem kam es zu Anzeigefehlern bei VPN-Verbindungen via WireGuard und Telefonie-Probleme nach dem Neustart der FritzBoxen. Zudem sind nun auch IPv6-Konfigurationen über LISP möglich und Smart-Home-Geräte verabschieden sich nicht mehr, sobald dazugehörige Mesh-Master neu gestartet wird.Solltet ihr am neuen FritzOS 7.51 Labor-Update interessiert sein, könnt ihr den Download und die Installation der Firmware entweder über das Browser-Interface eurer FritzBox oder aber über die AVM-Webseite anstoßen. Ein Backup der persönlichen Einstellungen wird im Vorfeld empfohlen.