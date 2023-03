Blaue Twitter-Haken: Am 1. April ist Schluss für alte Verifizierungen

Eine der wichtigsten Neuerungen, die Elon Musk seit seiner Übernahme von Twitter durchgeführt hat, sind die blauen Haken, die nun für jeden Abonnenten von Twitter Blue zur Verfügung stehen. Bisher gab es parallel dazu noch "alte" Haken, doch diese werden in einer Woche entfernt.

Am 1. April ist Schluss mit alten Haken

Twitter Blue nun weltweit verfügbar

Zusammenfassung Musk änderte Twitter: Neue blaue Haken - Alte werden bald entfernt.

Blaue Haken für alle, aber nur gegen Bezahlung.

Twitter Blue-Abo bietet neben blauem Haken noch weitere Funktionen.

Alte Haken werden am 1. April entfernt.

Twitter Blue-Features teils noch nicht überall verfügbar.

Twitter Blue inzwischen weltweit buchbar.

Bisher wurden die blauen Haken an Menschen und Konten vergeben, die auf unterschiedliche Art und Weise vertrauenswürdig und prominent sind. Beantragen konnten sie Politiker, Journalisten und andere Personen des öffentlichen Lebens. Die Idee dahinter war simpel: Man wollte kennzeichnen, dass man es auch tatsächlich mit der jeweiligen Persönlichkeit zu tun hat.Mittlerweile kann jeder einen blauen Haken bekommen, zumindest dann, wenn er oder sie bereit ist, dafür acht Euro im Monat zu bezahlen (über die mobilen Stores von Apple und Google bezahlt man wegen der dort erhobenen Gebühren mehr, nämlich elf Euro). Denn so viel kostet das neue Twitter Blue-Abo, das neben einigen anderen zusätzlichen Funktionen vor allem den blauen Haken mit sich bringt.Bisher hatten all jene, bei denen der "Legacy"-Haken hinter dem Namen erschien, diesen parallel zum neuen Bezahl-Haken. Doch damit ist morgen in einer Woche Schluss. Denn Twitter hat über sein Verified-Konto bekannt gegeben, dass morgen in einer Woche alle alten Haken deaktiviert werden.Twitter schreibt: "Am 1. April werden wir damit beginnen, unser Legacy-Verified-Programm auslaufen zu lassen und die Legacy-Verified-Symbole zu entfernen. Um Ihr blaues Häkchen auf Twitter zu behalten, können sich Einzelpersonen für Twitter Blue anmelden". Man verlinkt dabei auch die Seiten, auf denen sich Nutzer sowie Organisationen für eine der neuen Verifizierungen anmelden können.Gleichzeitig hat Twitter bekannt gegeben, dass man Blue ab sofort weltweit buchen kann. Dieses bietet neben den blauen Haken auch priorisiertes Ranking in Konversationen, die halbe Anzahl an Anzeigen, lange Tweets, Lesezeichenordner, benutzerdefinierte Navigation, das Editieren von Tweet und einiges mehr.Das jedenfalls schreibt Twitter, was aber durchaus irreführend ist. Denn nicht alle genannten Features sind auch tatsächlich bereits verfügbar, die Priorisierung ("Ganz oben in Antworten, Erwähnungen und Suchen") und "Halb so viel Werbung" werden derzeit noch als "In Kürze" geführt.