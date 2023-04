Chipkrieg gegen China: Begrenzt Deutschland Export von Chip-Chemie?

Die Bundesregierung will offenbar den Verkauf von Chemikalien für die Chipproduktion durch deutsche Hersteller nach China einschränken. Das Ganze ist angeblich Teil der weltweiten Bemühungen, den Zugang Chinas zu Technologien für die Entwicklung von modernen Chips zu verhindern.

Gespräche noch im Anfangsstadium

Zusammenfassung Bundesregierung will Verkauf von Chemikalien nach China einschränken

Gespräche innerhalb der Ampelkoalition zur Begrenzung der Ausfuhr

Maßnahmenpaket des Wirtschaftsministeriums zur Verbesserung der Stellung gegenüber China

Merck und BASF sind wichtige Lieferanten von Chemikalien für Chipfertigung

USA und andere Länder haben Hürden für Zugang zu Technologien geschaffen

Niederlande planen Beschränkungen für Export von Anlagen an China

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet, führt die Bundesregierung Gespräche mit diversen Beteiligten, bei denen es darum geht, die Ausfuhr von Chemikalien für die Chipfertigung nach China zu begrenzen. Betroffen wären große Chemiekonzerne wie Merck und BASF, die dann einige ihrer für die Halbleiterfertigung benötigten Chemikalien nicht mehr nach China liefern dürften.Noch befinden sich die Gespräche innerhalb der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP unter Bundeskanzler Olaf Scholz in einer frühen Phase heißt es. Der Ansatz, die Lieferung von Rohstoffen nach China durch deutsche Unternehmen zu begrenzen, ist angeblich Teil der Überlegungen aus einem neuen Maßnahmenpaket des Wirtschaftsministeriums, bei denen es darum geht, die Stellung gegenüber China zu verbessern und die bisher eher auf deutscher Seite liegende Abhängigkeit zu reduzieren.Deutschland hat zwar keine Firmen, die in großen Mengen hochmoderne Chips fertigen, Merck und BASF sind aber weltweit wichtige Lieferanten von kritischen Chemikalien, die für die Produktion dringend benötigt werden. Produkte oder Dienste von Merck spielen bei so gut wie allen weltweit gefertigten Chips eine Rolle, heißt es. BASF ist unterdessen Marktführer in Europa und Asien, was die Bereitstellung von Materialien verschiedenster Art für die Chipproduktion betrifft.Unter Führung der USA wurden zuletzt immer mehr Hürden geschaffen, um China den Zugang zu Technologien und anderen nötigen Gütern für die Fertigung von hochmodernen Chips zu erschweren. So dürfen US-Firmen seit geraumer Zeit keine Produkte mehr an China liefern, wenn diese dort entwickelt wurden oder unter Verwendung von amerikanischen Technologien gefertigt oder entwickelt wurden.Inzwischen haben außerdem auch andere Länder Maßnahmen ergriffen. So planen die Niederlande Beschränkungen für den Export von modernen Anlagen zur Chipfertigung durch den weltweiten Marktführer ASML, dessen Systeme von allen führenden Chipherstellern zur Produktion eingesetzt werden.