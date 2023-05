Serien und Filme: Diese Woche neu bei Prime Video, Disney+ & Netflix

In dieser Woche nehmen die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 30 neue Filme und Serien in ihr Programm auf. Mit dabei: Snowden, Queen Cleopatra, Muppets und Mulligan. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 19

Spirit Rangers: Staffel 2 ab 8. Mai

Hannah Gadsby: Something Special ab 9. Mai

Die Känguru-Chroniken ab 10. Mai

Dance Brothers ab 10. Mai

Queen Cleopatra ab 10. Mai

Missing: Dead or Alive? ab 10. Mai

Royalteen: Prinzessin Margrethe ab 11. Mai

Ultraman: Staffel 3 ab 11. Mai

The Mother ab 12. Mai

Mulligan ab 12. Mai

Black Knight ab 12. Mai

Queer Eye: Staffel 7 ab 12. Mai

A Quiet Place ab 15. Mai

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 19

Crimes Of The Future ab 10. Mai

Snowden ab 11. Mai

Triangle Of Sadness ab 12. Mai

Die Biene Maja 2 - Die Honigspiele ab 12. Mai

Romeo Must Die ab 14. Mai

Abseits des Lebens ab 15. Mai

LEGO Dreamzzz ab 15. Mai

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 19

Lambert vs. Lambert - Staffel 1 ab 10. Mai

The Cleaner: Tatortreiniger UK - Staffel 1 ab 10. Mai

Born This Way - Staffel 1 ab 10. Mai

Der Tatortreiniger - Staffel 1-7 ab 10. Mai

Tiny Beautiful Things - Staffel 1 ab 10. Mai

Car SOS - Staffel 10 ab 10. Mai

The Muppets Mayhem - Staffel 1 ab 10. Mai

Crater ab 12. Mai

Explorer: Die tiefste Höhle ab 12. Mai

I Want a Baby ab 12. Mai

Meine Frau, die Spartaner und ich ab 12. Mai

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Gespannt blickt die Streaming-Welt in dieser Woche auf Netflix' Queen Cleopatra, einer Kombination aus Dramaserie und Dokumentation, für die aktuell vor allem Jada Pinkett Smith aufgrund möglichem "Blackwashings" Kritik erfährt. Außerdem sieht man die Känguru-Chroniken, Jennifer Lopez als Auftragsmörderin in The Mother und Emily Blunt und John Krasinski in A Quiet Place. Mit Mulligan hat Netflix abschließend eine neue Animationsserie für Erwachsene im Programm, die den Wiederaufbau von Amerika (und der Welt) zum Thema hat.Die Liste an Highlights fällt bei Amazon Prime Video und Disney+ hingegen etwas kleiner aus. Prime-Kunden können sich auf Abseits des Lebens von und mit Robin Wright, die satirische Tragikomödie Triangle of Sadness mit Woody Harrelson und das Sci-Fi-Drama Crimes of the Future mit Viggo Mortensen und Kristen Stewart freuen. Außerdem ist Snowden einmal mehr innerhalb der Film-Flatrate zu sehen. Der Micky-Maus-Konzern strahlt darüber hinaus die Miniserie Tiny Beautiful Things mit Kathryn Hahn, sieben Staffeln von Der Tatortreiniger und The Muppets Mayhem aus.