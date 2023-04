"eBay Kleinanzeigen" ist Geschichte, neues Logo und Design schon bald

Die Verkaufsplattform eBay Kleinanzeigen ist in Deutschland überaus populär, seit bereits längerer Zeit hat der Namensgeber und ursprüngliche Besitzer eBay damit nichts mehr zu tun. Doch in bereits wenigen Wochen wird der alte Name endgültig verschwinden.

Mitte Mai verschwindet eBay

Zusammenfassung eBay Kleinanzeigen wird zu Kleinanzeigen: Neuer Name, Logo & Design.

Ab 16. Mai wird die neue URL "kleinanzeigen.de" gelten.

Funktionell ändert sich nichts, aber neue Features kommen hinzu.

Der US-Konzern eBay hat seit 3 Jahren nichts mehr mit Kleinanzeigen zu tun.

Bis 2024 hätte eBay den Namen noch verwenden dürfen, entschied sich aber für eine frühzeitige Trennung.

Der neue Logo soll Nachhaltigkeit & Kreislaufwirtschaft symbolisieren.

Kleinanzeigen.de

Vor drei Jahren hat eBay seine Kleinanzeigen-Plattform an Adevinta verkauft, das norwegische Unternehmen ist auf derartige Plattformen spezialisiert und besitzt Kleinanzeigenportale bzw. Beteiligungen in vielen europäischen Ländern. eBay Kleinanzeigen ist eines der Prunkstücke im Angebot der Norweger. Der Name des US-Konzerns war zuletzt nur noch übergangsweise in Verwendung, da sich dieser natürlich in den Köpfen der Kunden festgesetzt hat.Bereits im Vorjahr wurde bekannt gegeben, dass eBay in naher Zukunft aus dem Markenauftritt verschwinden wird. Wann genau, teilte man damals nicht mit. Denn ein echter Grund zur Eile bestand bzw. besteht nicht, da man die Marke und den Namen eBay theoretisch bis 2024 verwenden darf. Nun teilte Adevinta allerdings mit, dass man sich von "eBay" dennoch schneller trennt.In einer Pressemitteilung heißt es, dass am 16. Mai aus eBay Kleinanzeigen endgültig (nur) Kleinanzeigen wird. Nicht nur der Name ändert sich, sondern das gesamte Design. Denn Kleinanzeigen bekommt auch ein komplett neues Logo und auch einen vollständig überarbeiteten Seitenauftritt.Das Logo, das bisher einen stilisierten Kringel einer Zeitungsanzeige zeigte, wird zu einem in sich verschlungenen K - laut den Verantwortlichen soll das "Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft" versinnbildlichen. Auch die URL ändert sich, zentral ist ab Mitte Mai die Seite kleinanzeigen.de. Dort gibt es aktuell nur eine Vorschau bzw. einen Countdown, ab dem 16. Mai wird es von der bisherigen Adresse eine Umleitung geben - die ursprüngliche Domain bleibt noch eine ganze Weile in dieser Form und Funktion intakt.Eine neuerliche Registrierung bzw. Neuinstallation der App ist nicht erforderlich, funktionell ändert sich auch nichts. Anders gesagt: Die Verpackung ist neu, aber nicht der Inhalt. Allerdings kommen auch neue Features hinzu, allen voran ein neuer Dark Mode, das den Hintergrund der Seite abdunkelt.