Ryzen 7800X3D: Nutzer melden "abbrennende" AMD-Prozessoren

Wie Tom's Hardware unter Berufung auf Meldungen von Reddit-Nutzern berichtet, kann es bei Chips der neuen AMD Ryzen 7000X3D-Serie zu einer so starken Hitzeentwicklung kommen, dass sich eine Ebene der CPU physisch verbiegt. Dies meldet jedenfalls der Reddit-User Speedrookie , dessen Ryzen 7 7800X3D auf Fotos mit einer deutlich erkennbaren Wölbung auf der Kontaktfläche zum Sockel zu sehen ist.Was die Gründe angeht, wird bisher nur spekuliert, wobei eine mögliche Überhitzung an der betroffenen Stelle als mögliche Ursache dafür gehandelt wird, dass sich die Oberfläche der CPU nach außen gewölbt hat. Bei Reddit gibt es auch noch ein paar andere Fälle, in denen Besitzer der neuen, sehr leistungsstarken AMD-CPUs von ähnlichen Problemen berichten.Vom deutschen Overclocking-Spezialisten der8auer gab es vor einigen Wochen schon eine ähnliche Meldung, als er in einem seiner Videos zeigte, wie ein Chip der AMD Ryzen 7000X3D-Serie "abbrannte", wobei dies im Zuge von Übertaktungs-Experimenten der Fall war.Eine mögliche Ursache für die Probleme könnte laut den aktuellen Spekulationen ein Problem sein, bei dem die neuen Chips aufgrund der automatisierten Overclocking-Funktionen im BIOS mancher Mainboards zu ohne Zutun der Nutzer zu stark übertaktet werden. Dabei scheint sich das an der betreffenden Stelle auf der Oberseite sitzende CCD-Chiplet mit dem 3D V-Cache SRAM zu stark zu erhitzen, wodurch es zu einer Wölbung kommt.Neben den CPUs selbst nimmt in diesen Fällen wohl auch der Sockel auf dem Mainboard massiven Schaden, weshalb er nicht mehr weiter verwendet werden kann. Die beschriebene Theorie zu der möglichen Ursache für die Überhitzung der neuen AMD-Chips wird auch dadurch untermauert, dass Asus kürzlich die jüngsten BIOS-Varianten für bestimmte AMD-Mainboards zurückgezogen hat.Noch steht allerdings eine Bestätigung und Analyse der Probleme mit den neuen AMD-Chips durch den CPU-Hersteller ober die Mainboard-Anbieter aus und es liegen nur wenige Details von den betroffenen Kunden vor. Den Käufern der neuen AMD Ryzen 7000X3D-Series-Prozessoren ist unterdessen dazu zu raten, die CPU-Temperatur genau im Blick und ihr BIOS aktuell zu halten.