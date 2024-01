Auch wenn sie eine spannende Technologie sind, waren Mixed-Reality-Headsets bislang kein Massenerfolg. Dennoch versucht Sony , eine neue Brille dieser Art auf den Markt zu bringen, diese ist laut Hersteller vor allem für die "Erschaffung räumlicher Inhalte" und Profis gedacht.

Heute beginnt die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas offiziell, das bedeutet, dass die großen Hersteller gestern und in der Nacht auf heute ihre Presse-Events abgehalten haben. So auch Sony und die Japaner haben ein neues Mixed-Reality-Headset angekündigt bzw. angeteasert.Der Gedanke an Apples Vision Pro drängt sich hier durchaus auf, denn gestern hat der kalifornische Konzern zu seinem Headset ein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Sonys spricht außerdem von "Spatial Content Creation", greift also zu einer fast identischen Wortwahl wie Apple. Der Vergleich ist aber dennoch nicht ganz zutreffend, denn Sonys Brille dürfte eher mit Microsofts HoloLens, denn mit Apples Vision Pro vergleichbar sein - das ist jedenfalls der Eindruck, der bei Engadget im Zuge der Bühnenpräsentation entstand.Das neue Sony-Gerät sieht wie ein modifiziertes PlayStation VR 2 (PSVR2)-Headset aus und wurde zusammen mit Siemens entwickelt. Letzteres deutet auch auf darauf hin, dass die Brille sich an Techniker und andere Profis dieser Art richtet, die beispielsweise 3D-Objekte oder -Produkte entwerfen - und weniger an Endkunden oder gar Gamer.Das Headset arbeitet mit dem Snapdragon XR2+ Gen 2-Chip von Qualcomm , das bedeutet, dass für die Nutzung kein eigener bzw. externer Computer erforderlich ist. Das MR-Headset hat zwei Sony-eigene 4K-OLED-Mikrodisplays und bietet "Benutzer- und Raumverfolgung" für Mixed-Reality-Erlebnisse, zum Einsatz kommen insgesamt sechs Kameras und Sensoren.Das Display bzw. der ganze Visor kann nach oben aufgeklappt werden. Die Bedienung erfolgt über einen Ring-Controller, der sich zum Manipulieren von Objekten eignet, sowie einen stiftförmigen Zeiger. Die Video-See-Through-Funktionalität und auch das Hochklappen sollen aber auch dafür sorgen, dass man bequem auch klassische Eingabemethoden wie Tastaturen bedienen kann. Preis und Termin sind hierzu bislang nicht bekannt.