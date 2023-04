Imgur verbannt jetzt Nacktbilder und vieles mehr von der Plattform

Der große Bilder-Hoster Imgur wird zukünftig strengere Regeln für den Upload von Fotos aufstellen. Auch hier sollen nun unter anderem Nacktheit und sexuell eindeutige Inhalte keinen Platz mehr finden, wie das Unternehmen mitteilte.

die explizite Darstellung von Brüsten, Hintern und Geschlechtsorganen, mit dem Ziel, erotische Gefühle hervorzurufen

vollständige oder teilweise Nacktheit

jegliche Darstellung sexueller Aktivitäten, explizit oder implizit (Zeichnungen, Drucke, Animationen von Menschen oder anderem)

jedes Bild, das von einer Person ohne deren Wissen oder Zustimmung zum Zweck der Sexualisierung aufgenommen wurde

unaufgefordert sexuelle Inhalte von einer anderen Person anzufordern oder explizite Inhalte und/oder Dienstleistungen für Erwachsene zu verkaufen/anzubieten

Detaillierte Verbotsliste

Dies ist Bestandteil neuer Nutzungsbedingungen, die das Unternehmen ab dem 15. Mai einführen wird. Diese wurden jetzt bereits vorab an die registrierten Nutzer geschickt. Und auch im Bereich der Community-Regeln werden die Änderungen spezifiziert und mit einigen Erläuterungen versehen. Konkret werden die zukünftig unerwünschten Inhalte folgendermaßen beschrieben:Es werden auch detailliertere Hinweise bereitgestellt, welchen Content man besser vermeiden sollte. Zu den Inhalten, die entfernt werden können, gehören demnach: durchsichtige Kleidung, entblößte oder klar definierte Genitalien, einige Bilder von weiblichen Brustwarzen/Areolas, Hintern in Stringtangas oder teilweise entblößte Pobacken, entsprechende Nahaufnahmen, Aufnahmen unter den Rock, Striptease, Cam-Shows, Aufnahmen von Körperflüssigkeiten, private Fotos von einer Social-Media-Seite oder Links zu sexuell eindeutigen Inhalten. Sexuell eindeutige Kommentare, die keine Bilder enthalten, können ebenfalls entfernt werden."Imgur begrüßt ein vielfältiges Publikum. Wir möchten niemandem, der über explizite Bilder stolpert, ein schlechtes Erlebnis bereiten, und es entspricht auch nicht unserem Firmenethos, explizite Inhalte zu unterstützen, daher sind einige laszive oder sexualisierte Beiträge nicht erlaubt", erläuterten die Plattform-Betreiber die Änderungen an den Nutzungsbestimmungen.