Es gibt eine einfache Antwort für die leuchtende Spirale über Alaska

Beim Blick in den Himmel über Alaska gab es in den letzten Tagen ein kurioses Schauspiel zu beobachten. Als wäre der Anblick der grünen Nordlichter nicht genug, zeigte sich für einen kurzen Moment eine leuchtende Spirale am Himmel. Die ist menschengemacht.

Ein kurioses Schauspiel: Grüne Nordlichter und eine blaue Spirale

Wasserdampf und reflektierende Kristalle

Zusammenfassung Alaska: Grüne Nordlichter & spiralförmiges Phänomen am Himmel

Fotograf Todd Salat nimmt einzigartiges Foto auf

Ursache: Abgase der Falcon-9-Rakete von SpaceX

Abgase bilden in oberer Atmosphäre lichtreflektierende Kristalle

Diese reflektieren Licht & erzeugen spiralförmiges Glühen

Beobachtungen in anderen Teilen der Welt in letzten Jahren

Die Nordlichter sind ein beeindruckendes Himmelsphänomen, das sich den Bewohnern von Alaska regelmäßig zeigt. Selbst für geübte Beobachter bot sich vor wenigen Tagen aber ein ganz besonderes Schauspiel - das dank Fotograf Todd Salat am frühen Morgen des 15. April in der Nähe der Stadt Delta Junction auf Film gebannt wurde.Vor dem dramatischen Vorhang aus grünem Licht war eine blau leuchtende Spirale über den Himmel gewandert. Salat, eigentlich auf der Jagd nach Aufnahmen der Nordlichter, war mit seiner Kameratechnik optimal positioniert, um eine einzigartige Aufnahme des wirbelnden Phänomens über dem Gipfel des Berges Donnelly Dome anzufertigen.Auch, wenn der Anblick für die Bewohner Alaskas völlig neu war, gab es aus anderen Teilen der Welt in den letzten Jahren wiederholt Beobachter, die von einem glühenden Strudel am Himmel überrascht worden waren. All diese Berichte lassen sich schnell mit einer Sache in Verbindung bringen: Starts des Weltraumunternehmen SpaceX. Im aktuellen Fall war wenige Stunden, bevor Salat sein beeindruckendes Foto anfertigen konnte, auf der kalifornischen Vandenberg Space Force Base eine Falcon-9-Rakete gestartet.Wie Sciencealert in seinem Bericht schreibt, hängt die Bildung der Spirale wohl damit zusammen, wie sich die Abgase der Rakete in der oberen Atmosphäre verhalten. In diesen Höhen können sich aus dem Wasserdampf in den Gasen winzige, lichtreflektierenden Kristalle bilden, die dann für Beobachter am Boden zu einem Glühen führen.