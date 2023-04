Sportwagen mit "intelligenter Karosserie" kann hüpfen und tanzen

Der Hersteller BYD macht mit einem neuen sehr außergewöhnlichen Sportwagen auf sich aufmerksam: Der kommt mit einer Karosseriekontrolle, der untypische Bewegungen möglich macht. Das System, das die Fahreigenschaften verbessern soll, kann das Auto auch tanzen lassen.

Beste Lowrider- und Jumpcar-Kultur: der hüpfende chinesische Sportwagen

Zusammenfassung BYD will aufsteigen in höhere Klassen, U9 als erstes Modell.

DiSus System aus Luft- und Hydraulik-Dämpfern, selbst entwickelt.

Fahrzeug kann in Quer-, Längs- und Vertikalbewegungen optimale Position bringen.

Partytricks: Hüpfen, Tanzen, Fahren mit fehlendem Vorderreifen.

BYD ist erster chinesischer Automobilhersteller mit eigener intelligenter Karosseriekontrolle.

BYD wächst in rasendem Tempo, hat seinen Aufstieg aber bisher vor allem dem niedrigeren Preissegment zu verdanken. Jetzt hat der chinesische Hersteller aber auch Ambitionen, in höhere Klassen aufzusteigen. Im Markt für Sportwagen positioniert man sich mit der Marke Yangwang, ganz vorn ins Rampenlicht und durfte jüngst bei einer Veranstaltung das Model U9 vorstellen (via Futurezone ). Unterscheidungsmerkmal im Meer der gut motorisierten Angebote: ein ausgeklügeltes System aus Luft- und Hydraulik-Dämpfern, die es dem Fahrzeug zusammen mit einer intelligenten Steuerung erlauben, sich ganz anders auf die Straße zu stellen.Wie in der Branche guter Brauch, erhält das System den ausgedehnten Namen DiSus Intelligent Body Control System (DiSus System), BYD betont, dass man damit das erste chinesische Unternehmen sei, das alle Bauteile für eine intelligente Karosseriekontrolle selbst entwickelt und integriert hat. "Das BYD DiSus System ist das erste selbst entwickelte intelligente Karosseriekontrollsystem, das von einem chinesischen Automobilhersteller auf den Markt gebracht wurde", sagte Wang Chuanfu, Chairman und President von BYD. In Kürze werde man damit beginnen, erste Modelle mit dem DiSus System auszurüsten.Der Nutzen eines solchen Systems im Alltag ist, das Fahrzeug in Bezug auf Quer-, Längs- und Vertikalbewegungen immer aktiv in eine optimale Position bringen zu können. Abseits der Straße sorgt der Aufbau aber dafür, dass das Fahrzeug einige ungewöhnliche Partytricks vollführen kann. Beim Event in der Zentrale in Shenzhen durfte das Auto hüpfend und tanzend auf die Bühne rollen. Wie außerdem demonstriert wird, ist es dem Fahrzeug dank der weitreichenden Steuerungsmöglichkeiten der Karosserie sogar möglich, mit einem fehlenden Vorderreifen weiter stabil zu fahren.