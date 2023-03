Günstiges Bundle: PS5-Konsole mit Forspoken jetzt für nur 569 Euro

Aktuell erhaltet ihr die PlayStation 5 zusammen mit dem Action-Rollenspiel Forspoken im günstigen Bundle für nur 569 Euro. Wer im Online-Shop von Media Markt bestellt, profitiert zudem von einer sofortigen Verfügbarkeit und schnellen Auslieferung sowie Abholoptionen.

PS5 + Forspoken Jetzt für 569 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Mehr Details zum PlayStation 5 Bundle mit Forspoken

PS5 + Forspoken Jetzt für 569 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Im Gegensatz zum God of War-Bundle kann sich das neue PS5-Paket von Media Markt preislich wirklich sehen lassen. Normalerweise würde die Konsole mit ca. 550 Euro, das Spiel mit 70 Euro zu Buche schlagen. Der Preisvorteil liegt somit bei etwa 50 Euro. Außerdem ist das Bundle sofort lieferbar.Die PlayStation 5, Sonys beliebte Spielkonsole, ist in einem attraktiven Bundle mit dem durchaus spannenden Action-Adventure-Spiel "Forspoken" erhältlich. Dieses Angebot ermöglicht es den Spielern, nicht nur die hohe Leistungsfähigkeit in 4K-HDR mit 120 Hz sowie die verbesserten Funktionen der PS5 zu erleben, sondern auch in die faszinierende Welt von Forspoken einzutauchen. Die PS5 bietet eine schnelle PCIe 4.0 SSD, 3D-Audio-Technologie, adaptive Dualsense-Trigger und haptisches Feedback, die das Spielerlebnis auf ein neues Niveau heben.Forspoken, entwickelt von Luminous Productions und veröffentlicht von Square Enix, entführt die Spieler in eine zauberhafte offene Welt voller Geheimnisse, Abenteuer und atemberaubender Grafik. Die Hauptfigur Frey Holland, eine junge Frau aus der realen Welt, findet sich in der fiktiven Welt Athia wieder, in der sie magische Fähigkeiten entdeckt und sich gefährlichen Kreaturen stellen muss. Die Kombination aus der leistungsstarken PlayStation 5 und dem epischen Forspoken bietet den Spielern ein immersives Erlebnis, das beeindruckt.