Nach Problemen: Apple stoppt Update für die neue HomeKit-Architektur

Nach mehreren Berichten über Probleme mit dem neuen HomeKit-Update hat Apple wie es aussieht derzeit die Option zum Upgrade auf die neue Architektur gestoppt. Es gibt aber noch keine offiziellen Bestätigungen, dass das Update zurückgezogen wurde.

Hinweise gestrichen

Update nicht mehr sichtbar

Schon vor ein paar Tagen hatten wir von den Problemen berichtet, die Nutzer nach dem Update ihrer Smarthome-Set-ups hatten, wenn sie iOS 16.2 installierten und dann im Anschluss die zugrunde liegende Architektur von HomeKit aktualisiert wurde . Häufig kam es dann dazu, dass Geräte nicht mehr im Netzwerk angesprochen werden konnten.Den Berichten zufolge half dann nur noch das Entfernen und neu hinzufügen des betroffenen Geräts.Das letzte Update auf iOS 16.2 verursachte diese Probleme bei einigen HomeKit-Nutzern. Wie weitverbreitet der Fehler ist, ist bisher aber noch nicht bekannt. Apple hat das Problem noch nicht einmal bestätigt oder mögliche Probleme in der Dokumentation angesprochen. Nun scheint Apple ohne diese entsprechende Dokumentation oder Bestätigung das Update gestoppt und die Option aus der Home-App entfernt zu haben.Seit dem Start von iOS 16.2 hatten Nutzer in der Home-App den Hinweis erhalten, dass ein Home-Upgrade für sie verfügbar war. Diese Aufforderung zum Update bemerkte dazu, dass "Home jetzt eine neue zugrundeliegende Architektur hat, die die Leistung Ihres Netzwerks verbessern wird". Seit Kurzem erscheint - wenn das Update noch nicht ausgeführt wurde - der Hinweis auf die neue Architektur und das mögliche Upgrade nicht mehr.Eine Möglichkeit wie zuvor, die Architektur zu aktualisieren, ist nicht mehr verfügbar. Apple hatte erst kurz vor dieser Entscheidung, das Update zu stoppen, eine neue Information über die Änderungen in der HomeKit-Supportdokumentation veröffentlicht. Von bekannten Fehlern liest man dort jedoch nichts.