Dyson V15 Detect: Akkusauger mit Laser bei Media Markt reduziert

Den Dyson V15 Detect Absolute erhaltet ihr jetzt mit einem großen Zubehör-Paket zum Sparpreis bei Media Markt. Für 659 Euro liegt dem beliebten Akku-Staubsauger mit Laserdüse sogar ein Spezialreinigungs-Set mit nahezu allen Aufsätzen bei. Ein tolles Haushaltsangebot.

Es ist selten, dass die Dyson-Flaggschiffe im Preis gesenkt und gleichzeitig mit einem Zubehör-Bundle kombiniert werden. Umso mehr finden wir an der Osteraktion von Media Markt Gefallen, die den Dyson V15 Absolute (2022) stark reduziert und mit zusätzlichen Reinigungsaufsätzen verbindet, für die sonst 90 Euro extra fällig wären.Der Dyson V15 Detect Absolute ist ein kabelloser Staubsauger, der durch seine innovative Technologie und hohe Saugleistung besticht. Das Hauptmerkmal des V15 Detect Absolute besteht in seiner laserbasierten Partikelerkennung, die es ermöglicht, selbst mikroskopisch kleine Staubpartikel auf verschiedenen Oberflächen sichtbar zu machen.Dank seiner starken Saugkraft und der Vielzahl an mitgelieferten Aufsätzen, wie der High Torque-Reinigungsdüse und der Fluffy-Reinigungsdüse, kann der Dyson V15 Detect Absolute sowohl auf Teppichen als auch auf Hartböden effektiv eingesetzt werden.Die integrierte LCD-Anzeige des Dyson V15 Detect Absolute ermöglicht es Benutzern, Echtzeitinformationen über die Reinigungsleistung und den Akkustand abzurufen. Der Staubsauger verfügt zudem über einen leistungsstarken und austauschbaren Akku, der eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten bietet.Die hygienische und beutellose Behälterentleerung sowie das fortschrittliche Filtersystem, das bis zu 99,99 % der Partikel so klein wie 0,3 Mikrometer einfängt, sorgen für eine einfache Handhabung und Sauberkeit in Ihrem Zuhause.