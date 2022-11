Netflix will jetzt AAA-Spiele machen, plant großes Action-Rollenspiel

Netflix hat zuletzt seine Gaming-Ambitionen nicht nur angedeutet, sondern auch diverse Spiele und Entwicklerstudios zugekauft. Bisher waren das aber eher kleinere Fische. Doch das soll sich ändern, denn offenbar will das Unternehmen nun Triple-A-Spiele angehen.

"Brandneues Triple-A-Spiel für den PC"

Mit Triple-A bzw. AAA sind natürlich die ganz großen Blockbuster-Titel gemeint, also Spiele, die auf einer Ebene mit Call of Duty, Assassin's Creed und Co. stehen sollen. Davon war Netflix bisher noch ein ganzes Stück weit weg. Denn auch wenn man einige durchaus renommierte Games wie das Kartenspiel Exploding Kittens und das Indie-Strategiespiel Into the Breach im Angebot hat - ein Blockbuster war und ist bisher nicht dabei.Doch das soll sich künftig ändern, denn laut einer Stellenausschreibung sucht Netflix Games für sein neu eröffnetes Spielestudio in Los Angeles derzeit mehrere Mitarbeiter, die an einem "brandneuen Triple-A-PC-Spiel" tätig sein werden. Dieses soll auf Basis der Unreal Engine entstehen und wird in einer der Ausschreibungen spezifisch als "Third-Person-Action-Rollenspiel" beschrieben (via Eurogamer ).Dabei kann man wohl davon ausgehen, dass das Spiel einen Ableger als Film oder Serie haben soll. Denn Netflix betont, dass zu den Verantwortungsgebieten des Game Directors die Entwicklung eines Narratives sein wird, das eines "Netflix-Filmes oder -Serie würdig" sein soll.Es klingt aber ganz danach, als ob das Spiel im Zentrum steht und es hier nicht um die Entwicklung eines auf einer bestehenden Netflix-Produktion basierenden Spiels geht. Denn das Game soll die "einzige Quelle für die Geschichte" sein und die Ausweitung des Projekts auf "andere" Medien umfassen. An anderer Stelle fallen auch Begriffe wie Free-To-Play und Live-Services für Games, allerdings ist hier nicht klar, ob das für das besagte AAA-Spiel gelten wird.