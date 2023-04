50% Rabatt im Vodafone-Netz: Drei Tarife zum starken Angebotspreis

Tarif im Vodafone-Netz gesucht? Der Mobile-Discounter Crash-Tarif bietet aktuell Aktionspreise auf gleich drei LTE Allnet-Flats. Je nach Bedarf gibt es zwischen 10 und 30 GB Surfvolumen, der Einstieg wird durch Wegfall des Anschlusspreises besonders leicht.

LTE Allnet-Flats im April 2023 - Aktion mit bis zu 30 GB zum kleinen Preis

Kein Anschlusspreis

Umso mehr Datenvolumen, desto kleinerer Euro-GB-Preis

MegaSIM-Tarif-Angebote im Überblick:

Crash 10 GB LTE mit 50 Mbit/s

FLAT - Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

9,99 Euro monatlich

Anschlusspreis: entfällt im Aktionszeitraum

Crash 20 GB LTE mit 50 Mbit/s

FLAT - Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

12,99 Euro monatlich

Anschlusspreis: entfällt im Aktionszeitraum

Crash 30 GB LTE mit 50 Mbit/s

FLAT - Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

14,99 Euro monatlich

Anschlusspreis: entfällt im Aktionszeitraum

Auch im April 2023 bleibt eine Tatsache weiter Realität: 5G ist noch immer nicht im Discounter-Bereich angekommen und wird oft nur mit teurem Aufpreis vertrieben. Für die meisten Nutzer lohnt es sich im Surf-Alltag aber ohnehin kaum, für den neuesten Mobilfunkstandard extra zu bezahlen. Genau hier setzt auch Crash-Tarif mit seinem aktuellen Angebot an: LTE-Tarife mit Allnet-Flats und Volumen nach Wahl zum kleinen Preis.Zunächst die Gemeinsamkeiten der drei Tarife: Im Aktionszeitraum wird kein Anschlusspreis berechnet, die Laufzeit liegt bei 24 Monaten - hier an die rechtzeitige Kündigung denken. Ansonsten findet sich in dem Paket alles, was man von einem modernen Mobilfunktarif erwartet: Flat Telefonie und SMS, VoLTE und WLAN Call, eSIM, sowie die Möglichkeit zum flexiblen Vertragsbeginn zum Wunschtermin. Gesurft wird hier in allen Tarifen mit 50 Mbit/s.Und dann bietet Crash-Tarif sozusagen noch eine Staffelung des Sparpotenzials. Im kleinsten Tarif sind zum Monatspreis von 10 Euro insgesamt 10 GB Surfvolumen geboten, beim 20-GB-Tarif gibt es für drei Euro mehr gleich 20 GB. Dieses Euro-Gigabyte-Verhältnis wird beim größten Tarif mit 30 GB noch besser, der kostet aktuell nur 15 Euro.