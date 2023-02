Filme und Serien: Diese Woche neu bei Netflix, Prime Video & Disney+

In dieser Woche gehen Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mit insgesamt 22 neuen Filme und Serien auf Sendung. Zu den Highlights zählen Drive to Survive, We have a Ghost, The Consultant und American Dad. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

The Consultant: Die neue Amazon-Serie mit Christoph Waltz

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 8

Die Murdaugh-Morde: Skandal in den Südstaaten: Staffel 1 ab 22. Februar

Drei Leben: Staffel 1 ab 22. Februar

The Strays ab 22. Februar

Call Me Chihiro ab 23. Februar

Outer Banks: Staffel 3 ab 23. Februar

Ein Mädchen namens Lay Lay: Staffel 2 ab 23. Februar

Oddballs: Die seltsamen Abenteuer von James & Max: Staffel 2 ab 24. Februar

Vor wem laufen wir eigentlich davon?: Staffel 1 ab 24. Februar

We Have a Ghost ab 24. Februar

Formula 1: Drive to Survive: Staffel 5 ab 24. Februar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 8

Marc Marquez Staffel 1 ab 20. Februar

Project Gemini ab 21. Februar

Die Hart ab 24. Februar

The Consultant Staffel 1 ab 24. Februar

Dr. Seuss Baking Challenge Staffel 1 ab 24. Februar

The 355 ab 25. Februar

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 8

American Dad - Staffel 18 ab 22. Februar

Baymax und Mochi - Staffel 1 ab 22. Februar

Europas verborgene Naturwunder - Staffel 1 ab 22. Februar

The A Word - Staffel 1-3 ab 22. Februar

Bruiser ab 24. Februar

Love Vegas ab 24. Februar

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Abonnenten von Netflix können sich in den nächsten Tage unter anderem auf die fünfte Staffel der Formel-1-Doku Drive to Survive und die Horror-Komödie We have a Ghost mit David Harbour (Stranger Things) und Anthony Mackie (Avengers) freuen. Weiterhin sieht man neue Folgen von Outer Banks, eine Doku über die Murdaugh-Morde und ein Making-of des Kriegsstreifens Im Westen nichts Neues.Auf Amazon Prime Video läuft hingegen The Consultant an, eine neue komödiantische Thrillerserie mit Christoph Waltz (u.A. Django Unchained, Inglourious Basterds). Ebenso scheint der Sci-Fi-Thriller Project Gemini aus Russland etwas Spannung zu bieten. Disney+ zeigt sich dafür in dieser Woche etwas zurückhaltender mit der 18. Staffel von American Dad und dem "Klassiker" Love Vegas mit Cameron Diaz und Ashton Kutcher.