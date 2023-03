Samsung dementiert Gerüchte um eigene Custom-CPUs für Smartphones

Samsung hat Berichte dementiert, wonach man ein neues Team für die Entwicklung von System-on-Chip-Designs für mobile Endgeräte zusammengestellt hat, die mit sogenannten Custom-Cores für die CPU ausgerüstet werden sollen.

Samsung Galaxy S25 doch ohne Samsung-eigene CPU?

Zusammenfassung Samsung dementiert Bericht über neues Team für Entwicklung von Mobile-CPUs.

Samsung hat schon lange Teams für CPU-Entwicklung und -Optimierung.

Samsung setzt vorerst auf Qualcomm-Snapdragon-Serie in High-End-Smartphones.

Samsung begrenzt Einsatz von Exynos auf Mittel- und Low-End-Geräte.

ARM-Lizenzbedingungen erschweren Entwicklung von angepassten Kernen.

Qualcomm will Nuvia-CPUs möglichst zeitnah verwenden.

Samsung könnte Aufwand für Eigenentwicklungen sparen und auf Qualcomm setzen.

Vor kurzem gab es neue Meldungen, laut denen Samsung mit einem frisch gegründeten Team an der Entwicklung von angepassten CPU-Kernen arbeitet. Samsung hat dem nun in einer Stellungnahme gegenüber SamMobile ausdrücklich widersprochen. Man habe schon lange mehrere Teams für die CPU-Entwicklung und -Optimierung, während man auch immer wieder neue Mitarbeiter aus aller Welt für diese Bereiche anwerbe.Laut SamMobile handelt es sich dabei um ein eindeutiges Dementi jeglicher neuer Aktivitäten in Richtung der Entwicklung von Custom-Cores für Smartphones, Tablets oder Laptops durch Samsung. Stattdessen dürfte der koreanische Riese auf absehbare Zeit weiter auf die von der Chipschmiede ARM vorgefertigten Designs für die CPU-Kerne seiner mobilen Prozessoren setzen.Vorerst hat man außerdem eine enge Partnerschaft mit dem US-Chipkonzern Qualcomm, in deren Rahmen seit diesem Jahr weltweit in den High-End-Smartphones von Samsung Plattformen aus der Qualcomm Snapdragon-Serie verwendet werden. Zuvor hatte Samsung , zumindest in Europa, noch auf eigene SoCs aus der Exynos-Serie gesetzt, die von der hauseigenen Halbleitersparte stammen.Deren Verwendung beschränkt man jetzt nur noch auf Mittelklasse- und Low-End-Geräte. Für 2025 rechnen manche Beobachter damit, dass Samsung dann wieder beginnen will, eigene High-End-CPUs in seinen Oberklasse-Produkten zu verwenden. Daher rühren wohl auch die Gerüchte um das neue Team für die Entwicklung von modifizierten ARM-CPU-Rechenkernen.Dagegen spricht allerdings, dass ARM seine Lizenzbedingungen für die Verwendung seiner CPU-Designs geändert hat, was die Entwicklung von angepassten Kernen erschwert. Außerdem will der Partner Qualcomm die entwickelten CPU-Kerne von dem früheren Apple-Team, das man mit dem Startup-Unternehmen Nuvia vor einiger Zeit übernommen hatte, möglichst zeitnah auch in seinen Smartphone-Plattformen verwenden.Samsung könnte sich also den für Eigenentwicklungen nötigen Aufwand ohnehin ersparen und stattdessen langfristig auf Qualcomm als Lieferant setzen, um so mit dessen Hilfe die Performance-Lücke gegenüber Apple zu schließen.