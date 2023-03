Neue Stromnetze: Wie man Stabilität ohne träge Turbinen schafft

Australien bereitet sich aktuell darauf vor, zu einem Muster für den Betrieb eines Stromnetzes zu werden, in dem die Frequenz trotz des massiven Einsatzes neuer Stromerzeuger stabil gehalten werden kann. Die dafür nötigen trägen Generatoren gibt es dann nicht mehr.

Bei den meisten konventionellen Kraftwerken - ob diese nun Kohle verbrannten oder auf der Kernspaltung beruhten - ging es darum, Wasser heiß zu machen und davon dann große Turbinen antreiben zu lassen. Waren diese erst einmal angefahren, drehten sie sich ziemlich stabil, auch wenn es mal zu Schwankungen bei der Brennstoffzufuhr kam, wenn beispielsweise mal ein Kohleförderband kaputtging und repariert werden musste. So war es relativ einfach, immer eine gewisse Frequenz aufrechtzuerhalten.Die Stromerzeuger der Zukunft bieten diesen Komfort allerdings nicht. Solarmodule und Windturbinen schalten sich in der Regel fast augenblicklich aus und wieder ein. "Abnehmende Trägheit kann in Zukunft eine Bedrohung für die Sicherheit des Stromnetzes darstellen", so die australische Energiemarktkommission AEMC. "Der derzeitige Rahmen für das Trägheitsmanagement im nationalen Strommarkt ist ineffizient und nicht geeignet, um den langfristigen Anforderungen des Stromsystems gerecht zu werden."Daher sucht man jetzt nach neuen Trägheitsquellen. Dafür werden verschiedene Technologien getestet, die wahrscheinlich zukünftig in einer Kombination zum Einsatz kommen werden. Dazu gehören unter anderem Synchronkondensatoren, die das Drehen herkömmlicher Stromturbinen nachahmen können. Aber auch große Batteriespeicher mit entsprechend intelligenten Wechselrichtern können einen wichtigen Beitrag leisten.Letztere sind in Australien ohnehin bereits im größeren Umfang im Bau. Sie werden vor allem dringend benötigt, um die Stromerzeugung aus Photovoltaik-Anlagen abzupuffern. Australien ist weltweit führend, was private Solaranlagen auf den Hausdächern angeht. Jedes dritte Dach in dem Land beherbergt inzwischen Module zur Stromerzeugung.