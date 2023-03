Spektakulärer Transport: Windturbinenblatt fährt einen Berg hoch

Nur für Schwindelfreie: Dieses Motto gilt nicht nur für die Arbeiter, um die es im Folgenden geht, sondern auch für Seher des dazugehörigen Videos. Denn aus China sind nun spektakuläre Aufnahmen eines Windturbinenblattes, das eine Bergstraße hinauf transportiert wird, aufgetaucht.

Extreme Bedingungen in jeder Hinsicht

Zusammenfassung Windturbinenblatt wird in China auf Bergstraße transportiert

Video zeigt spektakulären Transport

75 Meter langes Blatt, 19 Tonnen schwer

Transportteam muss extremer Kälte & Höhenkrankheit trotzen

Fahrt dauert 2 Wochen, Ziel unbekannt

Helikopter nicht möglich, Last zu schwer

Bei Windkraft gilt durchaus das Motto: je größer, desto besser. Das bedeutet, dass die Hersteller von Windturbinen versuchen, immer größere Windräder zu bauen und aufzustellen. Diese müssen natürlich dort platziert werden, wo es möglichst viel Wind gibt. In China ist das u. a. auf einem Berg der Fall bzw. müssen die Windturbinen eine steile Bergstraße passieren.Wie spektakulär ein derartiger Transport ist, zeigt nun ein Video der britischen Tageszeitung The Telegraph . Dabei wird der eine oder andere vermutlich einen Fake vermuten, doch das Ganze ist offenbar echt und wird mehr oder weniger regelmäßig durchgeführt.Zu sehen ist jedenfalls das 75 Meter lange und 19 Tonnen wiegende Blatt einer Windkraftanlage, das auf einem Spezialfahrzeug montiert ist und sich die schmale Bergstraße hinauf schlängelt. Laut The Telegraph bekommt es das Transportteam hier mit "extremer Kälte und Höhenkrankheit sowie schweren Stürmen und Schnee" zu tun. Wie hoch sich das Fahrzeug in diesem Fall befindet, ist nicht klar, der Verweis auf Höhenkrankheit legt den Schluss nahe, dass es sich um zumindest 3000 Meter handelt.Das ist auch keine Sache von einem Nachmittag, denn wie es heißt, dauert der Transport eines Windturbinenblattes satte zwei Wochen. Wohin genau die Fahrt geht, ist nicht bekannt, man darf sicherlich auch gespannt sein, wie das Endergebnis aussieht.So mancher wird sich hier auch die Frage stellen, warum so etwas per Lkw transportiert wird und nicht per Helikopter. Das liegt vermutlich daran, dass die maximale Last, die der Rekordhalter - der russische Mi-26 - tragen kann, bei etwa 20 Tonnen liegt. Selbst wenn das Turbinenblatt stabil befestigt werden könnte - in dieser Höhe wäre die maximale Last deutlich geringer.