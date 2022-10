Siemens Gamesa: Windturbine stellt neuen 24h-Lieferrekord auf

Siemens Gamesa hat einen neuen Rekord mit der Produktion von Strom aus Windkraft aufgestellt. Mit 359 Megawattstunden in 24 Stunden hat der Prototyp der Offshore-Windturbine 14-222 DD eine Leistungsabgabe wie noch kein anderes System zuvor erreicht.

Erster Großauftrag steht

Die neue Windturbine von Siemens Gamesa erreichte diesen Leistungsmeilenstein nur 10 Monate, nachdem sie im Testzentrum im dänischen Østerild ihren ersten Strom produziert und ins Netz eingespeist hatte. Nach Angaben des Unternehmens würde die am Spitzentag erzeugte Strommenge ausreichen, um ein mittelgroßes Elektrofahrzeug - etwa ein Tesla Model 3 - rund 1,8 Millionen Kilometer weit fahren zu lassen.Die SG 14-222 DD ist eine Offshore-Windkraftanlage mit einer nominellen Leistung von 14 Megawatt, die mit aktiviertem Power Boost aber auch bis zu 15 Megawatt erreichen kann. Im Power-Boost-Modus, der meist aktiv ist, reguliert sich die Anlage jeweils so, dass aus der aktuellen Windlage das Beste herausgeholt werden kann.Die neue Turbine wird über einen Rotor mit einem Durchmesser von 222 Metern angetrieben. Die 108 Meter langen B108-Blätter, die in einem Stück gegossen und vollständig recycelt werden können, decken dabei eine Fläche von 39.000 Quadratmetern ab. Eine SG 14-222 DD kann genug Energie liefern, um rund 18.000 durchschnittliche Haushalte zu versorgen.Siemens Gamesa setzt bei der Anlage auf eine Direktantriebsturbinen-Technologie, die weniger bewegliche Teile erfordert und somit zu höherer Zuverlässigkeit und geringeren Wartungsanforderungen kommt. Und auch die Produktion wird so einfacher. Die Serienfertigung der neuen Anlagen soll 2024 anlaufen. Einen ersten Großauftrag hat Siemens Gamesa auch schon in der Tasche: 60 Stück sollen im Offshore-Windpark Moray West in Schottland installiert werden und dort eine Kapazität von 882 Megawatt bereitstellen.