Aeromine: Neue Windturbine fürs Hausdach - leise und ohne Bewegung

Aeromine Technologies, die Ausgründung einer US-Universität, will eine Windturbine für Hausdächer entwickelt haben, die geräuschlos arbeiten und dabei zu gleichen Anschaffungskosten mehr Strom als eine Solaranlage produzieren soll.

Aeromine Technologies: Leise Windkraftanlage für Hausdächer

Leise Ergänzung

Die Arbeit des Start-ups beruht auf Forschungsarbeiten, die an den Sandia National Laboratories und der Texas Tech University durchgeführt wurden. Die Anlage beruht im Wesentlichen auf Effekten der Aerodynamik, mit denen der anströmende Wind in ähnlicher Form konzentriert und verstärkt wird, wie man es von den Spoilerflächen eines Rennwagens kennt.Die Entwickler bei Aeromine werben damit, dass man ohne bewegliche Teile auskommt. Das betrifft allerdings nur den äußerlich sichtbaren Teil der Anlage - einen drehenden Propeller kann man hier tatsächlich nicht entdecken. Das hat den Vorteil, dass das System keine Zulassungsprobleme aufgrund von Emissionen wie Lichtreflektionen oder Geräuschen haben wird.Der Luftstrom treibt eine vertikal im Inneren des Systems installierte Turbine an. Das dürfte letztlich natürlich Geräusche verursachen, allerdings kann es gut sein, dass die Ingenieure hier eine gute Schalldämmung hinbekommen haben. Eine solche Anlage soll ähnlich viel Strom produzieren wie 16 herkömmliche Solarpanele. Hinsichtlich der Kosten soll die Leistung bei gleichen Investitionen bei 50 Prozent mehr Strom liegen. Ob dies in der Praxis erreicht wird, muss sich natürlich zeigen.Allerdings könnte das System in einigen Fällen eine gute Alternative oder Ergänzung zur klassischen PV-Anlage darstellen. Insbesondere natürlich dann, wenn der jeweilige Verbraucher auch in den Abendstunden oder in der Nacht auf eigenen Strom zurückgreifen will. Laut den Entwicklern eignen sich die neuen Turbinen besonders gut für Flachdächer von Gewerbehallen und ähnlichen Gebäuden.