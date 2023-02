Galaxy Book 3: Samsungs neues Ultra-Notebook mit RTX 4070 ist da

Das Samsung Galaxy Book 3 Ultra gehört zu den leistungsstärksten Notebooks des Jahres 2023. Mit seinen Intel Core-Prozessoren nebst Nvidia GeForce RTX 4070 spricht er High-End-Nutzer und Gaming-Fans zugleich an. Media Markt schnürt dazu das beste Paket samt Gratis-SSD.

Beeindruckende Power für hohe Anforderungen

Eindeutig brillant: OLED-Display mit 120 Hz, Intel Core i9 & RTX 4070

Viel Komfort: Dolby Atmos, Studio Mode, Thunderbolt 4 & Co.

Egal ob extreme FPS und Grafikqualität, aufwendiger 4K-Videoschnitt oder Renderings, Gamer und Kreative brauchen das Maximum an Leistung . Und genau diese liefert jetzt das neue Samsung Galaxy Book 3 Ultra. Die Kombination aus Intel Core- und Nvidia RTX-Hardware, schnellen SSDs und hochauflösendem 16-Zoll-Bildschirm machen es möglich.Endlich sind die High-End-Laptops von Samsung erhältlich!Wer bei Media Markt das neue Samsung Galaxy Book 3 Ultra bestellt, erhält die beliebte externe SSD Samsung T7 Shield mit 2 TB Speicherplatz kostenlos dazu!Das neue Samsung Galaxy Book 3 Ultra überzeugt bereits auf den ersten Blick. Sein stylishes und hochwertiges Aluminiumgehäuse fasst ein 16 Zoll (ca. 41 cm) großes Display mit brillanter AMOLED-Technik und einem Farbvolumen, das mit 120 Prozent sogar den DCI-P3-Bereich überschreitet. Gleichzeitig lässt die 3K-Auflösung von 2880 x 1800 Pixel und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz kaum Wünsche offen - egal ob beim Zocken oder in der nächsten Kreativ-Session mit After Effects, Photoshop und Co.Ebenso performant wie das Display zeigt sich der Antrieb unter der Haube. Dieser wird von Intel-Prozessoren bis hin zum Intel Core i9-13900H übernommen. Hinzu kommen bis zu 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und PCIe-4.0-SSDs mit einer Kapazität von maximal 1 TB. Je nach Konfiguration sorgt zudem die Nvidia GeForce RTX 4050 oder die noch stärkere RTX 4070 für eine Grafikleistung auf Desktop-Niveau mit Features wie DLSS 3, vollständigem Raytracing und einer optimierten Balance aus Leistung und Akkulaufzeit.Doch damit noch nicht genug. Zusätzlich verfügt das Samsung Galaxy Book 3 Ultra über vier AKG-Lautsprecher mit Dolby Atmos Surround-Technik und einen verbesserten Studio-Mode mit Full-HD-Weitwinkel-Kameras, Dual-Array-Mikrofonen und Co. für beste Videochat-Qualität. Ebenso wurden die Eingabegeräte gegenüber dem Vorgänger deutlich verbessert. Vor allem das große Touchpad weiß zu überzeugen.Natürlich dürfen zeitgemäße Anschlüsse und Funkverbindungen nicht fehlen. Hier setzt Samsung auf USB-C-Schnittstellen mit Thunderbolt 4-Technologie und bringt zeitgleich klassische Ports wie USB-A, HDMI, 3.5-mm-Klinke und einen MicroSD-Kartenleser unter. Weiterhin können kabellose Verbindungen über Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.1 aufgebaut werden und ein Fingerabdrucksensor ist für höchste Sicherheit ebenfalls integriert.