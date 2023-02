X7: Mysteriöses Objekt am Schwarzen Loch im Milchstraßen-Zentrum

Astronomen rätseln nun schon seit Jahrzehnten darüber, worum es sich bei einem mysteriösen Objekt handelt, das sich dem gigantischen Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße recht zügig immer weiter annähert - Veränderungen erhärten nun einen Verdacht.

X7 (rot) auf seinem Weg um unser zentrales Schwarzes Loch

In einigen Jahren ist X7 weg

Zusammenfassung Astronomen rätseln seit Jahrzehnten über ein mysteriöses Objekt namens X7.

X7 veränderte sich und ist nun stark in die Länge gezogen.

Vermutlich handelt es sich um eine Kollisions-Trümmerwolke.

X7 hat eine Masse von ca. 50 Erdmassen.

In wenigen Jahren wird X7 wohl im Ereignishorizont verschwinden.

ESO

Das Objekt wird als X7 bezeichnet. Während man die zahlreichen Sterne in der Region recht gut kennt, lag um X7 ein gewisses Mysterium. Denn mit der Zeit veränderte sich die Form immer weiter - und das in einer Geschwindigkeit, die für ein so großes Objekt schon außergewöhnlich war. Binnen der letzten 20 Jahre wandelte sich das Erscheinungsbild extrem."Zu Beginn hatte es die Form eines Kometen, und man dachte, dass es diese Form vielleicht durch stellare Winde oder Partikelstrahlen aus dem Schwarzen Loch erhalten hat. Aber als wir es 20 Jahre lang verfolgten, sahen wir, dass es sich immer mehr ausdehnte. Irgendetwas muss diese Wolke auf ihre besondere Bahn mit ihrer besonderen Ausrichtung gebracht haben", berichtete Anna Ciurlo von der University of California, Los Angeles.Inzwischen ist X7 auf fast das Doppelte der ursprünglichen Länge angewachsen. Diese Strukturveränderung deutet darauf hin, dass der seltsame Fleck höchstwahrscheinlich aus Trümmern besteht, die bei einer Kollision zwischen zwei Sternen ausgestoßen wurden.Wenn es sich bei dem Objekt tatsächlich um eine Trümmerwolke handelt, wirft seine Entdeckung ein Licht auf einige der faszinierenden Dynamiken im galaktischen Zentrum, wie etwa die Häufigkeit von Sternkollisionen und die Auswirkungen der extremen Schwerkraft. In nur wenigen Jahren wird die Staub- und Gaswolke nun wohl immer mehr zerfasern und hinter dem Ereignishorizont des Schwarzen Lochs Sagittarius A* verschwinden.Indem sie X7 über Jahre hinweg beobachteten, konnten die Forscher seine Masse berechnen, die etwa das 50-fache der Masse der Erde beträgt. Das mag für einen Erdbewohner viel klingen, aber im Weltraum ist es praktisch ein Nieser, der nicht einmal ein Sechstel der Masse eines Jupiters ausmacht.