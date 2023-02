Codename Ersa: Neues Surface Laptop Studio 2 soll in Kürze starten

Neue Benchmarks

Zusammenfassung Microsoft plant Marktstart des Surface Laptop Studio 2 im April.

Neuer Laptop soll mit Intel-Prozessoren der 13. Generation ausgestattet sein.

Geekbench-Leak zeigt Modell mit 64 GB RAM & Nvidia GeForce RTX 4060.

Benchmarks weisen Single-Score von 2564 & Multi-Score von 12463 auf.

Design & Funktionen bleiben wohl unverändert.

Surface Laptop Studio 2 trägt den Codenamen "Ersa".

Das geht aus einer Meldung bei Dr. Windows hervor. Martin Geuß hat verschiedene Quellen für den bevorstehenden Start des Surface Laptop Studio 2 zusammengetragen.Es gibt verschiedene Einträge bei Geekbench, die das noch nicht angekündigte Surface Laptop Studio 2 zeigen sollen. Gustave Monce hat die wichtigsten Details dazu über Twitter geteilt: Entdeckt wurde ein Vorseriengerät, vermutlich ein Prototyp. Das bedeutet, dass sich die Konfigurationen noch ändern könnten, also noch nicht final sind.Laut dem Leak kommt das Surface Laptop Studio 2 mit den Intel-Prozessoren der 13. Generation in unterschiedlichen Hardware-Ausstattungen. Bei Geekbench wurde unter anderem ein Modell mit 64 GB Arbeitsspeicher und einer Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop-GPU gelistet.Die Benchmarks zeigen einen Single-Core-Score von 2564 und einen Multi-Core-Score von 12463. Zum Vergleich: Das ursprüngliche Surface Laptop Studio kommt auf einen Single-Core-Score von etwa 1985 und einen Multi-Core-Score von etwa 6788.Das Surface Laptop Studio 2 soll derzeit unter dem Namen "Ersa" entwickelt werden. Diese Informationen stammt von Windows-Central-Autor Zac Bowden . Er glaubt, dass die Veröffentlichung des neuen Laptops kurz bevorsteht und Microsoft den Marktstart für April eingeplant hat. Das Surface Laptop Studio 2 soll dann nicht die einzige Neuankündigung sein, angeblich lädt der Konzern schon in Kürze zu einem Surface-Event ein. Über grundlegende Änderungen ist übrigens noch nichts bekannt. Design und Funktion bleiben demnach unverändert. Microsoft packt nur aktuelle Prozessoren in das Gerät.