Die erste öffentliche iOS 16.4-Beta-Version ist da, das ist alles neu

Apple hat kurz nach dem Start des Beta-Tests für iOS 16.4 die neue Version jetzt auch im öffentlichen Testprogramm freigegeben. Ausprobiert werden können unter anderem Neuerungen für die Podcasts-App, die neue HomeKit-Architektur und neue Emojis.

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Nextpit

Erwartet werden eine Reihe an neuen Funktionen. Apple hat die erste Beta von iOS 16.4 für das iPhone jetzt auch für den Public-Beta-Kanal freigegeben. Damit kann nun jeder, der Interesse und ein kompatibles iPhone hat, die Vorab-Version mit ausprobieren und Feedback senden.Nachdem die Beta vorab schon für den Entwickler-Kanal gestartet war , gibt es mittlerweile eine Reihe an bekannten Neuerungen. So hat Apple die bereits gezeigte neue HomeKit-Architektur integriert. Der erste Start mit iOS 16.2 brachte so viele Probleme, dass Apple die Änderungen zurücknahm. Nun soll ein neuer Anlauf erfolgen.Zu den weiteren Neuheiten gehören viele kleine Verbesserungen. So werden in der Nachrichten-App ab sofort Mastodon-Links mit einer Vorschau versehen. Zudem starten neue Emojis und die "Kanäle" in der Podcast-App . Viele Details sind bisher noch nicht durchgesickert, es gibt auf jeden Fall noch eine lange Liste an Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Wenn es zeitnah weitere Informationen zum Inhalt dieses Updates gibt, werden wir sie nachreichen. Das Update bringt den Build 20E5212f.Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenfrei und setzt eine einmalige Anmeldung unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram von einem unterstützten Gerät voraus. Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone , iPad, Watch, Mac und TV. Apple-Nutzer müssen ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update über die Update-Funktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät. Das Testen von Vorab-Versionen erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen.