Microsoft startet Teams Premium mit zahlreichen neuen Profi-Features

Auf der Ignite-Konferenz Mitte Oktober hat Microsoft eine neue Premium-Schiene für Teams angekündigt, diese Version soll den Nutzern des beliebten Kommunikationsdienstes zusätzliche Features bieten. Nun startet Microsoft die dazugehörige Preview.

Mehr Personalisierung, Intelligenz und Sicherheit

Der Redmonder Konzern hat in einem Blogbeitrag bekannt gegeben, dass man Microsoft Teams Premium als begrenzte Preview-Ausgabe für gewerbliche Kunden über das Microsoft 365 Admin Center zur Verfügung stellt. Als Vorabtest bedeutet das, dass nicht sofort alle finalen Funktionen zur Verfügung stehen, diese werden in den nächsten Wochen - Microsoft erwähnt hier den Januar - nachgereicht. Die allgemeine Verfügbarkeit ist dann für den Februar 2023 vorgesehen.Microsoft gibt in seinem Blogbeitrag auch eine Übersicht über die wichtigsten Funktionen, die Teams Premium bietet. Erklärtes Ziel des Redmonder Konzerns ist ein Mehr an Personalisierung, Intelligenz und Sicherheit. Konkret bedeutet das etwa Meetings mit einem personalisierten Markenauftritt sowie passenden individuellen Hintergründen.Unternehmenskunden, die sich für ein Premium-Abo entscheiden, können außerdem erweiterte KI-Funktionen nutzen, dazu zählen Live-Übersetzung von Untertiteln und intelligente Recap-Funktionen. Letztere bieten intelligentere Aufzeichnungen mit automatisch generierten Kapiteln, von der KI vorgeschlagene Aktionspunkte sowie Einblicke in verpasste Meetings, in denen man namentlich erwähnt wurde, um diese schnell nachzuholen.Im Hinblick auf Sicherheit wird Premium eine Wasserzeichen-Funktion bieten, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sowie "Sensibilitäts-Labels", die die Kopieren/Einfügen-Funktionen in Chats deaktivieren. Obendrein führt Teams Premium erweiterte Webinar-Features mit neuen Host-Steuerelementen und Event-Management-Kontrollen ein. Weiter können für Webinare Wartelisten und manuelle Freischaltungen umgesetzt werden.Die Testphase kann über das Microsoft 365 Admin Center aktiviert werden, Admins bekommen dabei eine begrenzte Anzahl an Trial-Lizenzen, diese sind für 30 Tage gültig. Nachdem diese auslaufen, können dann ab Februar des nächsten Jahres reguläre Zugänge gebucht werden.