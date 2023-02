Meta Quest 2: VR-Brille + Gratis-Spiele bei Media Markt für 378 Euro

Im Online-Shop von Media Markt erhaltet ihr jetzt die VR-Brille Oculus bzw. Meta Quest 2 inklusive Controller für nur 378 Euro. Ein neuer Bestpreis für das Virtual-Reality-Headset mit 128 GB Speicher. On top gibt es zwei Spiele gratis dazu. Wir haben alle Details zum Deal.

Media Markt Angebote: Top-Deal für die Meta Quest 2 VR-Brille

Meta

Werden bei der Konkurrenz noch 446 Euro fällig, bietet Media Markt mit dem Mehrwertsteuer-Rabatt (19 Prozent Aktion) die Meta Quest 2 zum stark reduzierten Preis von nur noch 378 Euro an. Ein tolles Angebot für alle, die als Einsteiger in die virtuelle Realität abtauchen wollen.Der Preisnachlass wird erst im Warenkorb angezeigt. Auch hier ist die Lieferung versandkostenfrei und eine Abholung möglich.Die Oculus Quest 2 bzw. Meta Quest 2 zeigt sich als vergleichsweise günstige VR-Brille des Meta-Konzerns. Sie kann wahlweise in Verbindung mit einem Gaming-PC oder aber auch komplett ohne verwendet werden. Für den Standalone-Betrieb verfügt das Virtual-Reality-Headset über einen starken Prozessor, eine Auflösung von 1832 x 1920 Pixel pro Auge und einen 3640-mAh-Akku, der eine Laufzeit von bis zu drei Stunden ermöglicht. Zudem sind 128 GB Speicher für Apps und Spiele an Bord. Zwei Games werden sogar kostenlos nebst Touch-Controllern mitgeliefert.Doch wofür kann man das Meta Quest 2 VR-Headset überhaupt nutzen? Laut Hersteller steht nicht nur das Gaming im Mittelpunkt, sondern auch die Wiedergabe von Filmen im virtuellen Kino, das Treffen von Freunden in sogenannten Social Spaces und Multiplayer-Arenen sowie für Sport und Fitness. Die Bibliothek bietet mittlerweile mehr als 250 Apps und Spiele. Mit dem PC verbunden, erhält man weitere 1000 Titel über das Oculus Rift-Sortiment. Zum Preis von nur 378 Euro kann man den Ausflug in die virtuelle Welt in jedem Fall wagen. Achja, einen Facebook-Account braucht man für die Quest 2 übrigens nicht.