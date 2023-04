iOS 16.4.1 ist da: Apple hat Emoji-Bug und Siri-Probleme behoben

Apple hat eine Reihe neuer Software-Updates unter anderem für iPhone- und iPad-Besitzer veröffentlicht. Die neue iOS-Version 16.4.1 behebt Probleme mit Siri und verbessert die Sicherheit der Geräte. Viele Einzelheiten sind dazu noch nicht bekannt.

Release-Notes iOS 16.4.1 Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen für dein iPhone, einschließlich der folgenden:



Für die Emojis mit den schiebenden Händen werden keine Hauttonvariationen angezeigt.

Siri reagiert manchmal nicht.

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht für alle Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar. Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du auf dieser Website: https://support.apple.com/kb/HT201222

So bekommt man iOS 16.4.1

Jetzt aktualisieren

iPhone- und iPad-Nutzer bekommen damit ab sofort ein neues Update für iOS 16. Die neue iOS-Version bringt laut den ersten Informationen Fehlerbehebungen für Anzeige von Emojis und für Siri.In den Veröffentlichungs-Notizen nennt Apple zudem sicherheitsrelevante Änderungen, hat aber noch keine Details über Schwachstellen bestätigt. Neue Funktionen wurden nicht eingeführt. Die neue Buildnummer ist 20E252. iPhone-Besitzer sollten zeitnah aktualisieren, um die Schwachstellen und Probleme zu beheben.Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA) je nach Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit.Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Software-Update. Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.Neben dem Update für das iPhone hat Apple auch iPadOS 16.4.1 sowie MacOS Ventura 13.3.1 auf den Weg gebracht.