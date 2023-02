iPhone 14 Pro: Always-on-Display macht auch nach Update Probleme

Das Always-on-Display des iPhone 14 Pro kann seinem Namen aktuell keine Ehre machen. Seit iOS-Version 16.2 berichten Nutzer darüber, dass sich die Anzeige aus unbekannten Gründen abschaltet. iOS 16.3 konnte hier offenbar auch keine Lösung bringen.

Es ist ein kleiner Fehler, der Nutzer des iPhone 14 Pro und Pro Max seit Ende letzten Jahres ärgert. Nach dem Release von iOS 16.2 waren unter anderem in Apples Hilfsforum (via Golem ) Berichte laut geworden, die über Probleme mit dem Always-on-Display geklagt hatten - eine Funktion, die Apple bei der Vorstellung als wichtiges Feature beworben hatte. Der Fehler: Obwohl das Display aktiviert bleiben sollte, schaltet sich dieses nach dem Update unerwartet ab.Apple lässt sich gerne Zeit mit offiziellen Stellungnahmen zu Problemen und so hatten Nutzer darauf gehofft, dass der Fehler mit der Veröffentlichung von iOS 16.3 sozusagen still aus der Welt geschafft wird. Wie ein Blick in entsprechende Foreneinträge zeigt, kommt es aber auch seit dem Release am 24. Januar weiter zu den immer gleichen Fehlermeldungen. Betroffene berichten, dass das Problem auch nach wiederholtem Kontakt mit dem Apple-Support nicht behoben werden konnten.Wie üblich stellt die Community ohne offizielle Informationen auch allerlei Vermutungen an, an welcher Stelle Apple mit iOS 16.2 wohl einen Fehler eingeführt hat. Das Unternehmen sieht für das Always-on-Display eine Abschaltung vor, wenn das iPhone auf das Display gelegt oder in die Hosentasche gesteckt wird. Hier kann man die Mutmaßung anstellen, dass das Update einen Fehler im Annäherungssensor verursacht, der diese Bedingungen überwacht. Eine Hoffnung auf Klärung des Problems haben Betroffene dann wohl erst mit der nächsten iOS-Version.