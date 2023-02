Apple iPhone 15 Prototyp auf Fotos: USB Type-C und ein Loch im Display

Apple darf wohl bald wieder Jagd auf die eigenen Mitarbeiter und externe Quellen machen: Auf Twitter sind Fotos aufgetaucht, die einen Prototypen des iPhone 15 zeigen sollen. Die Bilder bestätigen angeblich auch, dass das neue Modell mit einem USB Type-C-Anschluss ausgerüstet ist.

Zusammenfassung Fotos zeigen Prototyp des iPhone 15 mit USB Type-C-Anschluss.

"Dynamic Island" des iPhone 14 Pro beim günstigeren Modell adaptiert.

Loch im Display neben Frontkamera

Bildschirmränder noch unverändert breit, Metallrahmen.

USB Type-C-Port am unteren Gehäuseende, flankiert von Pentalobe-Schrauben.

Goldfarbener Pro-Prototyp mit ähnlichem Port aufgetaucht.

iPhone 15-Serie wohl erst im September auf den Markt.

MacRumors / Unknownz21

Nachdem der Journalist und Android-Spezialist Max Weinbach vor Kurzem eine Reihe von Render-Bildern auf Basis von CAD-Daten eines Case-Herstellers veröffentlichte, haben Mac Rumors und der Twitter-Nutzer URedditor jetzt Fotos veröffentlicht, die sowohl die Front, als auch das untere Ende eines iPhone 15 Basismodells zeigen.Die Bilder belegen unter anderem, dass das "Dynamic Island" des aktuellen iPhone 14 Pro bzw. Pro Max tatsächlich für das günstigere Modell der iPhone 15-Serie adaptiert wird. Der Prototyp auf den Fotos unterscheidet sich aber in der Hinsicht, dass es scheinbar ein großes Loch im Display neben der Frontkamera gibt, das sogar eine Art Innenrahmen hat, der scheinbar wiederum Löcher aufweist.Da es sich dem Vernehmen nach um einen frühen Prototyp handelt, kann es sich dabei natürlich auch um ein nicht finales Display handeln, zumal unklar ist, ob das gezeigte Gerät überhaupt funktionstüchtig oder nur ein Mockup ist. Am Gehäuserand lässt sich nämlich auch der Schlitz für das Ohrstück bzw. den oberen Lautsprecher erahnen, so dass sich nun jeder selbst überlegen darf, ob das Loch im Bildschirm als eine Art Woofer-Öffnung dienen könnte oder einfach nur nicht gefüllt ist, da die Hardware in einem frühen Stadium steckt.Die Bilder zeigen außerdem, dass die Bildschirmränder noch unverändert breit sind und das Gerät wieder in einem Gehäuse mit Metallrahmen steckt. Interessanter ist ohnehin das untere Gehäuseende. Dort ist nämlich eindeutig ein USB Type-C-Port verbaut, der von den Apple-typischen Pentalobe-Schrauben und den üblichen Löchern für die Lautsprecher flankiert wird.Erst vor wenigen Tagen war bereits ein ähnliches Bild aufgetaucht, auf dem ein iPhone 15 Pro-Prototyp mit goldfarbenem Gehäuse zu sehen sein soll, der ebenfalls einen solchen Port aufweist. Noch hat Apple genügend Zeit, um alle "Löcher zu stopfen", denn die iPhone 15-Serie dürfte wohl auch in diesem Jahr erst im September auf den Markt kommen.