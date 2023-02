Neu auf Netflix: Das sind die neuen Filme & Serien im Februar 2023

In diesem Monat geht Netflix mit mehr als 57 neuen Filmen und Serien auf Sendung. Zu den Februar-Highlights gehören unter anderem neue Folgen von You und Outer Banks sowie die Hollywood-Romanze Your Place Or Mine. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Serien im Februar 2023

Freeridge: Staffel 1 ab 2. Februar

Class: Staffel 1 ab 3. Februar

Der Handel: Staffel 1 ab 8. Februar

You - Du wirst mich lieben: Staffel 4 Teil 1 ab 9. Februar

Love to Hate You: Staffel 1 ab 10. Februar

Love is Blind: After the Altar Staffel 3 ab 10. Februar

Perfect Match: Staffel 1 ab 14. Februar

Jedes Mal, wenn wir uns verliebten: Staffel 1 ab 14. Februar

Sem Filtro: Staffel 1 ab 15. Februar

Das Gesetz nach Lidia Poët: Staffel 1 ab 15. Februar

Red Rose: Staffel 1 ab 15. Februar

La Primera Mujer: Staffel 1 ab 15. Februar

The Upshaws: Teil 3 ab 16. Februar

Im Auge des Wolfes - Die Serie: Staffel 2 ab 17. Februar

División Palermo: Staffel 1 ab 17. Februar

Ein Mädchen und ein Kosmonaut: Staffel 1 ab 17. Februar

Drei Leben: Staffel 1 ab 22. Februar

Outer Banks: Staffel 3 ab 23. Februar

Vor wem laufen wir eigentlich davon?: Staffel 1 ab 24. Februar

Too Hot To Handle: Germany: Staffel 1 ab 28. Februar

Netflix: Neue Filme im Februar 2023

True Spirit ab 3. Februar

Stromboli ab 3. Februar

Viking Wolf ab 3. Februar

Infiesto ab 3. Februar

Dear David ab 9. Februar

Your Place Or Mine ab 10. Februar

10 Tage eines guten Mannes ab 10. Februar

Nochmal Liebe² ab 13. Februar

A todas partes ab 14. Februar

A Sunday Affair ab 14. Februar

re:member ab 14. Februar

Unlocked ab 17. Februar

The Strays ab 22. Februar

Call Me Chihiro ab 23. Februar

We Have a Ghost ab 24. Februar

Netflix: Neue Comedy Specials im Februar 2023

Jim Jefferies: High n' Dry ab 14. Februar

Whindersson Nunes: Das ist keine Predigt ab 19. Februar

A Whole Lifetime with Jamie Demetriou ab 28. Februar

Netflix: Neue Dokumentationen im Februar 2023

Gunthers Millionen: Miniserie ab 1. Februar

Bill Russell: Legend ab 8. Februar

Full Swing: Staffel 1 ab 15. Februar

African Queens: Njinga: Staffel 1 ab 15. Februar

Die Murdaugh-Morde: Skandal in den Südstaaten: Staffel 1 ab 22. Februar

Formula 1: Drive to Survive: Staffel 5 ab 24. Februar

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im Februar 2023

My Dad the Bounty Hunter: Staffel 1 ab 9. Februar

Ein Mädchen namens Lay Lay: Staffel 2 ab 23. Februar

Oddballs: Die seltsamen Abenteuer von James & Max: Staffel 2 ab 24. Februar

Netflix: Neue Animes im Februar 2023

Detektiv Conan: The Culprit Hanzawa: Staffel 1 ab 1. Februar

MAKE MY DAY: Staffel 1 ab 2. Februar

Aggretsuko: Staffel 5 ab 16. Februar

Netflix: Neue Lizenztitel im Februar 2023

Alfons Zitterbacke: Das Chaos ist zurück ab 1. Februar

A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe ab 1. Februar

VINLAND SAGA: Staffel 2 ab 9. Februar

The Boss Baby ab 16. Februar

Bushwick ab 16. Februar

The Womb ab 16. Februar

Wonder Woman 1984 ab 18. Februar

In Deutschland stellt Netflix im Februar vor allem die Reality-TV-Serie Too Hot To Handle: Germany und die Romantikkomödie Your Place or Mine in den Mittelpunkt. Das eine typisches Trash-TV, das andere der jüngste Hollywood-Streifen mit Reese Witherspoon und Ashton Kutcher in den Hauptrollen. Außerdem geht die Thriller-Serie "You" mit dem ersten Teil der vierten Staffel und das Abenteuer-Drama Outer Banks mit Staffel 3 in eine Verlängerung.Weiterhin sieht man den Teenie-Horrorstreifen We Have a Ghost mit David Harbour und Anthony Mackie und eine neue Staffel der beliebten Sportdoku Formula 1 Drive to Survive. Für Anime-Fans nimmt Netflix zudem Detektiv Conan und die fünfte Staffel von Aggretsuko ins Programm auf, während sich unter den zeitexklusiven Lizenztiteln namhafte Filme wie The Boss Baby und Wonder Woman 1984 verstecken. Für etwas Comedy sorgt hingegen Jim Jefferies und auch die Doku über den Rekord-NBA-Champion Bill Russell klingt vielversprechend.