Netflix, Amazon & Disney+: Die Highlights der Woche im Überblick

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten in dieser Woche mit mehr als 35 neuen Filmen und Serien. Zu den Highlights gehören Carnival Row, Star Trek Picard und Wonder Woman 1984. Wir zeigen alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 7

Nochmal Liebe² ab 13. Februar

Jim Jefferies: High n' Dry ab 14. Februar

Perfect Match: Staffel 1 ab 14. Februar

Jedes Mal, wenn wir uns verliebten: Staffel 1 ab 14. Februar

A todas partes ab 14. Februar

A Sunday Affair ab 14. Februar

re:member ab 14. Februar

Sem Filtro: Staffel 1 ab 15. Februar

Das Gesetz nach Lidia Poët: Staffel 1 ab 15. Februar

Red Rose: Staffel 1 ab 15. Februar

La Primera Mujer: Staffel 1 ab 15. Februar

Full Swing: Staffel 1 ab 15. Februar

African Queens: Njinga: Staffel 1 ab 15. Februar

Aggretsuko: Staffel 5 ab 16. Februar

The Upshaws: Teil 3 ab 16. Februar

The Boss Baby ab 16. Februar

Bushwick ab 16. Februar

The Womb ab 16. Februar

Im Auge des Wolfes - Die Serie: Staffel 2 ab 17. Februar

División Palermo: Staffel 1 ab 17. Februar

Ein Mädchen und ein Kosmonaut: Staffel 1 ab 17. Februar

Unlocked ab 17. Februar

Wonder Woman 1984 ab 18. Februar

Whindersson Nunes: Das ist keine Predigt ab 19. Februar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 7

Blackout ab 13. Februar

Finding You ab 14. Februar

Moloch ab 14. Februar

Lieber Kurt ab 16. Februar

Carnival Row Staffel 2 ab 17. Februar

Star Trek Picard Staffel 3 ab 17. Februar

Nate Bargatze: Hallo Welt Staffel 1 ab 17. Februar

Malignant ab 17. Februar

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 7

Bleach - Staffel 1-16 ab 15. Februar

Death in the Dorms - Staffel 1 ab 15. Februar

Bleach: Thousand-Year Blood War ab 15. Februar

Knight and Day ab 17. Februar

In der Valentinstags-Woche vom 13. bis 19. Februar führt Netflix eine Vielzahl von neuen Titeln auf, für echte Highlights muss man allerdings genau hinsehen. Überzeugen dürften vor allem die zeitexklusiven Lizenzstreifen, wie Wonder Woman 1984 und The Boss Baby. Aber auch die fünfte Staffel von Aggretsuko, neue Folgen von The Upshaws oder das Comedy-Special von Jim Jefferies. Weiterhin sieht man die Golfdoku Full Swing, die elfte Staffel von Keeping Up With The Kardashians und die neue Sci-Fi-Serie Ein Mädchen und ein Kosmonaut. Amazon Prime Video stellt in diesen Tagen vor allem zwei bekannte Serien in den Mittelpunkt. Neue Folgen gibt es sowohl von Carnival Row mit Orlando Bloom und Cara Delevingne als auch von Star Trek Picard mit Patrick Stewart. Disney+ hingegen bietet nur eine Handvoll "Neustarts", darunter 16 Staffeln von Bleach und Knight and Day. Eher will sich der Micky-Maus-Konzern auf bereits vorhandene Filme und Serien zum Valentinstag konzentrieren. Man empfiehlt Deadpool 1 + 2, Gone Girl, Romy und Michele, Golden Girls, Tell Me Lies und Unter der Sonne der Toskana.