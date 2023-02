Samsung Galaxy Book3: Neue Laptops für alle Preisklassen vorgestellt

Samsung hat neben der Galaxy S23-Serie heute auch seine neuen Notebooks der Galaxy Book3-Reihe vorgestellt. Man bietet ein üppiges Line-up vom Einsteigermodell zu Preisen ab rund 770 Euro bis hin zur Ultra-Variante mit Core i9 und Nvidia-Grafik zum Preis von ganzen 3500 Euro.

Zusammenfassung Samsung stellt neue Notebooks der Galaxy Book 3-Reihe vor, von Einsteigermodell bis hin zur Ultra-Variante.

Topmodell mit 16 Zoll OLED-Display, Core i9, RTX 4070, 1 TB SSD und 16 GB RAM.

Galaxy Book3 Pro-Serie mit 13-, 14- sowie 16-Zoll-Display, Core i7-1360P, 8/16 GB RAM.

Galaxy Book 3 Pro 360 mit umlegbarem Display, Touchscreen und S Pen Stylus.

Galaxy Book3 360 mit 13,3- und 15-Zoll-Display, "Raptor Lake"-P-CPUs ab 1299 Euro.

Galaxy Book3 mit 15-Zoll-Display, LCD-Basis, Core i3-1315U/i5-1340P, 256/512 GB SSD.

Auch die Galaxy Book 3-Reihe haben wir vor dem heutigen Launch bereits ausführlich dokumentiert . Das Topmodell bildet das Samsung Galaxy Book3 Ultra , das mit seinem 16 Zoll großen OLED-Display mit 2880 x 1800 Pixeln sowie maximal einem Intel Core i9-13900H mit bis zu 5,4 Gigahertz Turbotakt und einer Nvidia GeForce RTX 4070 mit acht Gigabyte eigenem Speicher, 1-TB-SSD und 16 Gigabyte RAM für 3499 Euro die absolut höchste Ausbaustufe bildet.Das Gerät steckt in einem hochwertigen Aluminiumgehäuse mit riesigem Trackpad und einem üppigen 76-Wattstunden-Akku und bringt trotz der Größe, der High-End-Ausstattung und dem großen Akku nur ein Gewicht von knapp 1,8 Kilogramm auf die Waage. Eine Enttäuschung für deutsche Kunden, die bereit sind, den hohen Kaufpreis zu zahlen, gibt es: die Variante mit 32 GB RAM erscheint offenbar nicht hierzulande.Etwas erschwinglicher sind die neuen Notebook-Modelle der Samsung Galaxy Book3 Pro-Serie, die sowohl mit 13- und 14- als auch 16-Zoll-Displays zu haben sind. Alle Varianten nutzen jedoch OLED-Panels mit bis zu 400 Candela Helligkeit und einer enormen Auflösung von 2880 x 1800 Pixeln. Auch hier wird immer eine maximale Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz geboten.Je nach Modell steckt hier maximal ein Intel Core i7-1360P unter der Haube, der vier High-End- und acht Stromspar-Kerne mitbringt, die maximal bis zu 5,0 Gigahertz Turbo-Takt erreichen. Der Arbeitsspeicher ist mit acht bzw. 16 GB immer ausreichend dimensioniert und es gibt PCIe-4.0-SSDs.Gerade die 14-Zoll-Variante ist mit nur 1,17 Kilogramm extrem leicht, während sich das 16-Zoll-Modell mit 1,56 Kilogramm aber ebenfalls sehen lassen kann. Trotzdem sollen die Akkus mit jeweils 63 bzw. 76 Wattstunden lange Laufzeiten ermöglichen. Sonderlich günstig sind die Geräte mit Einstiegspreisen ab 1699 Euro freilich nicht.Hinzu kommt auch noch eine 13- und eine 16-Zoll-Version mit umlegbarem Display in Form des Galaxy Book 3 Pro 360, die anders als die anderen Modelle auch per Touchscreen und mittels S Pen-Stylus bedient werden können. Das Touch-Display lässt das Gewicht auf 1,6 bzw. 1,8 Kilogramm steigen, was angesichts des großen Displays noch immer beachtlich geringe Werte sind.Samsung bedient mit seinen neuen Notebooks auch das "untere" Preissegment mit einigen günstigeren Modellen, die ebenfalls optional mit 360-Grad-Displays erhältlich sind. Das Galaxy Book3 360 bringt ebenfalls "Raptor Lake"-P-CPUs mit, die Samsung mit 13,3- und 15-Zoll-Bildschirmen in einem Kunststoffgehäuse kombiniert. Der Einstiegspreis bei diesen Modellen liegt mit 1299 Euro bereits etwas niedriger.Nur das Galaxy Book3 mit 15 Zoll großem Display ist noch günstiger zu haben, denn es handelt sich im Grunde um ein simples Basis-Notebook, das bereits ab knapp 770 Euro zu haben ist. Dafür bekommt der Kunde ein Full-HD-Display auf LCD-Basis in Kombination mit acht oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, einer 256 oder 512 GB großen SSD und einem Intel Core i3-1315U Quad-Core-Prozessor.Alternativ kann das Gerät auch mit stärkeren i5- und i7-SoCs erworben werden, wobei das Topmodell als einzige Variante auch einen noch etwas leistungsfähigeren Intel Core i5-1340P aus der nächsthöheren Watt-Stufe bietet. Die Preisskala reicht hier bis hoch auf knapp unter 1200 Euro.