Nicht mehr alles schlecht: PC-Komponentenhersteller sehen Aufschwung

Für einige Komponentenhersteller ist die Talsohle im PC-Markt offenbar schon erreicht. Sie gehen aufgrund der jüngst gestarteten neuen Produkte wie der Nvidia GeForce RTX 4070 Ti davon aus, dass die Nachfrage jetzt wieder anzieht.

Nvidia-GPUs und Intel sorgen für Nachfrage rund um Kühler und Netzteile

Zusammenfassung PC-Markt: Talsohle erreicht? Komponentenhersteller glauben an Wiederanstieg der Nachfrage

DigiTimes: Lieferanten von Kühllösungen berichten von steigenden Verkäufen durch neue Nvidia-GPU

Auras Technology: Umsätze mit Kühlern für Grafikkarten steigen um 10%, Server-Umsätze um 30-40%

Thermaltake Technologie: Umsatzwachstum erwartet, GeForce RTX 4070 Ti als Motor

Intel & Nvidia: neue Netzteile & höhere Anforderungen an Energieversorgung

Notebooks: Lager der Hersteller fast wieder normal gefüllt

ASUS

Glaubt man den Angaben des taiwanischen Branchendiensts DigiTimes ist nicht mehr alles schlecht im PC-Markt. Zwar haben einige große Hersteller wie Dell, HP und vor einigen Wochen klammheimlich wohl auch Lenovo jüngst große Zahlen von Mitarbeitern entlassen, doch bei den Komponentenherstellern sind die Aussichten nicht mehr durchweg schlecht.Verschiedene Anbieter von Bauteilen gehen davon aus, dass sie in diesem Jahr wieder gute Geschäfte machen können. Zwar sind die Prognosen für die erste Jahreshälfte noch immer nicht sonderlich rosig, doch in einigen Bereichen gibt es bereits Zeichen für Besserung. Die DigiTimes hat vor allem die Lieferanten von Kühllösungen kontaktiert, die den Kollegen gegenüber angaben, dass zum Beispiel die jüngste Nvidia-GPU wieder für steigende Verkäufe sorgt.So meldet der auf Kühllösungen spezialisierte Hersteller Auras Technology, dass die Zahl der Bestellungen schon jetzt gestiegen ist und die Umsätze aus dem Verkauf von Kühlern für Grafikkarten in diesem Jahr um rund 10 Prozent zulegen werden. Auch bei Servern wird mit steigender Nachfrage gerechnet, weshalb Auras von rund 30 bis 40 Prozent Umsatzwachstum aus diesem Marktsegment ausgeht.Beim bekannten Hersteller Thermaltake Technologie sind die Erwartungen an das Jahr 2023 ebenfalls hoch. Zwar war Thermaltake ebenfalls von der schlechten Marktentwicklung im Jahr 2022 betroffen, doch inzwischen geht man von einem zweistelligen Wachstum in diesem Jahr aus. Auch Thermaltake nennt die GeForce RTX 4070 Ti als einen Motor seines Umsatzwachstums, das 2023 wahrscheinlich wieder das Niveau aus der Zeit vor der Coronavirus-Pandemie erreichen wird.Weil Intel inzwischen neuere Netzteile voraussetzt und Nvidia durch die GeForce RTX 40-Serie höhere Anforderungen an die Energieversorgung stellt, geht Thermaltake außerdem von einem ordentlichen Wachstum der Nachfrage rund um Netzteile aus. Die Kunden müssen sich deshalb mittelfristig auch auf steigende Preise derartiger Produkte einstellen.Es bleibt abzuwarten, ob auch die Stückzahlen für fertige PC-Systeme bald wieder ansteigen, denn auch bei Notebooks zeichnet sich ab, dass die Lager der Hersteller inzwischen fast wieder einen normalen Füllstand erreicht haben.