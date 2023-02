Starker Rückgang der PC-Verkäufe: Dell streicht fast 6700 Arbeitsplätze

Der US-Computerhersteller Dell streicht tausende Arbeitsplätze, um so auf die stark eingebrochenen Verkaufszahlen im PC-Markt zu reagieren. Insgesamt sollen rund fünf Prozent der weltweiten Belegschaft ihre Kündigung erhalten.

Bei Dell sanken die Verkäufe zuletzt besonders stark

Nur bis 8. Februar bei Media Markt WSV-Angebote aus der Kategorie Computer & Büro

Zum Angebot

Zusammenfassung Dell streicht 5% der weltweiten Belegschaft (6.650 Stellen)

Grund: sinkende Verkaufszahlen im PC-Markt

Umsätze mit PC-Verkäufen um 37% gesunken

Kostensenkungen durch Einstellungsstopp, andere Maßnahmen nicht ausreichend

Konzern hat nur noch 39.000 Mitarbeiter, niedrigste Zahl in 6 Jahren

HP kündigte bereits 6.000 Mitarbeitern

Dell

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg unter Berufung auf eine interne Mitteilung an die Mitarbeiter des Unternehmens mitteilte, will der Konzern rund 6.650 Stellen streichen. Dies entspricht rund fünf Prozent der weltweit für Dell tätigen Mitarbeiterzahl. Als Grund nennt Dells Chief Operating Officer Jeff Clarke in dem Schreiben die schlechte Marktlage mit weiterhin sinkenden Zahlen und einer "unsicheren Zukunft".Nach einem Boom während der Coronapandemie sind die Verkaufszahlen bei PCs in den letzten Monaten extrem eingebrochen. Den Marktbeobachtern von IDC zufolge sanken die PC-Verkäufe im vierten Quartal 2022 noch einmal beträchtlich, wobei Dell unter den großen PC-Herstellern den stärksten Einbruch hinnehmen musste. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gingen Dells PC-Verkäufe um ganze 37 Prozent zurück.Dell erzielt nach eigenen Angaben rund 55 Prozent seiner Umsätze mit dem Verkauf von PCs. Dell-COO Clarke verweist in seinem Schreiben an die Mitarbeiter auch darauf, dass die Kostensenkungen, die man zuletzt durch einen Einstellungsstopp und eine Streichung von Dienstreisen erzielen konnte, nicht mehr ausreichen, um die stark eingebrochenen PC-Verkäufe abzufedern.Dell baut deshalb intern um und streicht nun Arbeitsplätze, um so die Kosteneffizienz zu steigern. Dell hat nach den jetzt erfolgenden Kündigungen nur noch rund 39.000 Mitarbeiter weltweit, wobei nur rund ein Drittel der Mitarbeiter in den USA angesiedelt sind. Der Konzern hat dann weniger Mitarbeiter als im Januar 2020 und somit die niedrigste Zahl innerhalb der letzten sechs Jahre.Bei den PC-Herstellern gab es schon zuvor einige Entlassungen. Während die asiatischen Anbieter wie Lenovo , Acer, Asus, MSI und Gigabyte den Stellenabbau wohl eher im Stillen abwickeln, kündigte HP als derzeit nach Stückzahlen noch immer führender Hersteller schon im November 2022 Entlassungen an. Ganze 6.000 Mitarbeiter erhielten seitdem von HP ihre Kündigung.