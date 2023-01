Miese Aussichten: Acer will weg von PCs, hin zu "Lifestyle"-Elektronik

Bei Acer sieht man die Tage des PCs als gewinnbringende Einkommensquelle offenbar gezählt. Das Unternehmen soll nach dem Willen von Firmengründer Stan Shih innerhalb kürzester Zeit zu einem Anbieter von Elektronikartikeln unter "High End-Lifestyle"-Marken werden.

Acer will Ressourcen auf High-End Lifestyle-Marken umlegen

Wie Acer-Gründer Shih laut dem taiwanischen Branchendienst DigiTimes jüngst verkündete, müssen die PC-Hersteller aufgrund der aktuellen Marktentwicklung ihre Strategien neu überdenken und sich "transformieren". Als einen der Gründe nannte er die massiven Verluste, die Intel im Zuge der Bekanntgabe seiner jüngsten Geschäftszahlen öffentlich machte Acer selbst soll nun laut Shih seine "derzeitigen Stärken nutzen, um die Ressourcen auf die Entwicklung von High-End Lifestyle-Marken zu verlagern. Was genau dies bedeutet, ließ der Gründer eines der größten PC-Hersteller weltweit allerdings offen. Acer wolle vor allem auf "High Value Added"-Produkte setzen, strebt also wohl vor allem in Richtung höherer Preise, die auch größere Margen zulassen.Nach Angaben von Shih ist das Ziel für Acer, dass das Unternehmen innerhalb der nächsten drei Jahre mehr Gewinne mit den Geschäftsbereichen außerhalb des PC-Marktes erwirtschaftet als mit dem Vertrieb von PC-Systemen. Dies dürfte nicht nur an einem Wachstum im "Non-PC"-Bereich liegen, sondern auch an sinkenden Gewinnen aus dem PC-Business.Darauf deutet hin, dass Shih neben den Problemen von Intel als eindeutiges Zeichen für eine prekäre Lage im PC-Markt auch auf den weltweiten Marktführer unter den PC-Herstellern verweist. Die hohe Zahl von Entlassungen bei HP mache deutlich, dass es große Warnzeichen für die PC-Industrie gebe.Für die "Transformation" hin zu anderen Geschäftsbereichen brauche man allerdings viel Zeit, merkte Shih unter Bezug auf die eigenen Aktivitäten von Acer an. Es habe rund 20 Jahre gedauert, bis man mit den hauseigenen Abteilungen für Cyber-Sicherheit, Online-Dienste und Enterprise-Dienstleistungen tatsächlich Geld verdiente.