CrossfireX: Shooter wird eingestellt, Server werden abgeschaltet

Der Multiplayer-Shooter CrossfireX wird in den kommenden Monaten abgeschaltet. Die Entwickler haben mitgeteilt, dass der Titel ab Mai nicht mehr zur Verfügung steht. Die Verkäufe wurden bereits eingestellt. Wer kürzlich Inhalte gekauft hat, kann eine Erstattung beantragen.

Aktuelle Käufe werden zurückerstattet

CrossfireX

Laut der Webseite des Spiels wird CrossfireX lediglich noch bis zum 18. Mai unterstützt. Ab sofort werden keine neuen Inhalte wie Karten, Modi und Skins mehr zu dem Xbox-Shooter hinzugefügt. Im Xbox Store finden keine Verkäufe in Zusammenhang mit CrossfireX mehr statt. Die Server des Free-to-Play-Titels werden ebenfalls am 18. Mai abgeschaltet. Damit werden alle Funktionen des Spiels zu diesem Zeitpunkt deaktiviert. Bis zum 18. Mai können sämtliche Features wie gewohnt genutzt werden.Während der Erwerb der In-Game-Währung mit Echtgeld gesperrt wurde, haben die Spieler weiterhin die Möglichkeit, ihr Guthaben für Spielinhalte auszugeben. Das Entwicklerteam betont, in der Vergangenheit hart an neuen Maps, Events, Updates sowie Bugfixes gearbeitet zu haben. Dennoch könne CrossfireX aktuelle Ansprüche nicht erfüllen. Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, den Titel vollständig einzustellen.Alle Käufer, die erst kürzlich In-Game-Inhalte erworben haben, können eine Anfrage zur Rückerstattung des Kaufpreises einsenden. Wer die Inhalte in den letzten 14 Tagen vor dem 3. Februar gekauft hat, bekommt den kompletten Betrag der jeweiligen Transaktion zurückgezahlt. Spieler, welche die Inhalte zuvor erworben haben, gehen allerdings leer aus. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Support-Seite zu finden.