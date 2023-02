Bayerns LKA hat drei pädokriminelle Plattformen zerschlagen

Die Polizei in Bayern hat es nach langen Ermittlungen geschafft, die Betreiber mehrerer pädokrimineller Portale im Darknet zu identifizieren und festzunehmen. Die Webseiten wurden im Zuge dessen auch stillgelegt.

Internationale Festnahmen

Zusammenfassung Ermittler entdecken im Nov. 2019 pädokriminelle Portale im Darknet

Nutzer teilen kinderpornografische Inhalte und unterhalten sich über Neigungen

Zugang zu "TheAnnex" nur nach Bereitstellung kinderpornografischer Inhalte

Mehr als 120.000 Postings pro Monat, 20.000 Bilder/Videos mit Missbrauch

Festnahme von Administratoren, Programmierer, Moderatoren

Festnahme eines 22-Jährigen in Deutschland

Die Ermittler seien den Angaben zufolge bereits im November 2019 auf die Plattformen aufmerksam geworden. Es handelte sich zum einen um zwei Chatseiten, auf die ohne Anmeldung oder Registrierung zugegriffen werden konnte. Auf der Seite "TorPedoChat" wurde in englischer Sprache kommuniziert. Der "TorPedoChatDE" richtete sich speziell an deutschsprachige User, teilte das Landeskriminalamt Bayern mit. In den Chats teilten die User kinderpornografische Inhalte und unterhielten sich über ihre Neigungen. Weiterhin fanden dort auch Rollenspiele bis hin zu Verabredungen zum sexuellen Missbrauch von Kindern statt.Ein Stück weiter ging die Plattform "TheAnnex". Zu dieser bekam nur ein sehr begrenzter Kreis Zugang. Hier wurden dann die krassesten denkbaren Inhalte aus dem Bereich ausgetauscht, bis hin zum Mord mit anschließendem Missbrauch an Kindern. Eine Aufnahme in diesen inneren Kreis der Plattform erfolgte nur nach Bereitstellen großer Mengen an kinderpornografischen Fotos und Videos sowie anschließender Einladung durch die Administratoren.Die Seiten zählten zusammen mehrere tausend Nutzer, die pro Monat um die 120.000 Postings hinterließen. Die Ermittler zählten außerdem rund 20.000 Bilder und Videos mit Darstellungen des Missbrauchs von Kindern. Neben den deutschen Betreibern identifizierten die Beamten auch Beteiligte aus verschiedenen anderen Staaten, deren Behörden dann ebenfalls einbezogen wurden.Aufgrund der Erkenntnisse aus den bayerischen Ermittlungen gelang in der ersten Jahreshälfte 2022 dem FBI in den USA die Festnahme eines Administrators sowie eines Programmierers. Im weiteren Verlauf konnten im November 2022 der Haupt-Administrator der Darknet-Seite in den USA sowie zwei Moderatoren in Großbritannien durch die dortigen Behörden verhaftet werden. Und auch in Deutschland gab es Festnahmen, ein 22-Jähriger sitzt seit Anfang November in Untersuchungshaft.