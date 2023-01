Support-Ende: Diese FritzBoxen und Repeater trifft es als nächstes

AVM verweist auf das Support-Ende weiterer Fritz-Modelle. Dabei ist die Un­ter­stüt­zung für die Fritz­Box 3490 und 4020 jetzt ausgelaufen, es wird keine Funk­ti­ons-Up­dates mehr geben. Das Support-Ende für die Fritz­Re­pea­ter 310 und 1750E ist ebenfalls gekommen.

AVM nennt keine Termine für Supportende

Die nächsten Fritz-Geräte stehen auf der End-of-Support-Liste FritzBox 3490

FritzBox 4020

FritzRepeater 310

FritzRepeater 1750E

Diese AVM-Geräte bekommen FritzOS 7.50

AVM teilt dabei das Supportende in zwei Teile: Zum einen das geplante Ende der Bereitstellung von Updates und Patches, welches als End of Maintenance oder kurz EOM bezeichnet wird. Zum anderen gibt es dann noch den "EOS - End of Support", wobei AVM ab dem EOS-Termin keine Reparaturen/Ersatzteile und persönlichen Telefon- und E-Mail-Support mehr anbietet.Das Ende für die Software-Updates kommt dabei oftmals zuerst, bei diesen Geräten allerdings jetzt zeitgleich. Das ist dem Online-Magazin Deskmodder aufgefallen. Demnach soll es noch einige Zeit weiterhin Sicherheits-Updates geben. AVM hat dazu aber bisher keine Ankündigung veröffentlicht.Früher hatte AVM dabei eine Liste mit genauen Daten für die geplanten EOM- und EOS-Termine im Support-Bereich der Webseite angeboten. Mittlerweile nennt das Unternehmen aber auf seiner Webseite nur noch eine bestehende oder ausgelaufene Unterstützung Ganz überraschend kommt das Ende für die genannten AVM-Geräte allerdings nicht, denn sie sind alle schon länger als fünf Jahre auf dem Markt. Für diesen Zeitraum garantiert das Unternehmen den Support, darüber hinaus gibt es kein Versprechen. Die FritzBox 3490 startete dabei schon im Jahr 2014, die FritzBox 4020 war ab Mitte 2015 zu haben. Offizielle Nutzerzahlen zu einzelnen Modellen gibt es nicht. Bekannt ist aber, dass AVM in Deutschland der führende Anbieter von Internet-Zugangstechnik ist und die Geräte eine entsprechend große Verbreitung besitzen.AVM ist derzeit dabei, weitere Geräte auf das neue Funktionsupdate FritzOS 7.50 zu bringen. Dabei wird auf Hochtouren an den experimentellen Labor-Updates gearbeitet, um letzte Fehler auszumerzen.