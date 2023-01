AVM behebt mit FritzOS 7.51 falsche Anzeigen bei der FritzBox

AVM startet aktuell abwechselnd die Freigabe des fertigen Funktions-Updates FritzOS 7.50 und neue Beta-Versionen von FritzOS 7.51. Jetzt bekommt die Wi-Fi-6-fähige Fritzbox 7530 AX ein neues Labor-Update, es handelt sich um den Feinschliff.

Fehlerbehebungen ab FritzOS 7.51 - 102715 (FritzBox 7530AX) Geräte mit einem Punkt im Namen konnten nicht mehr umbenannt werden

Mögliche fehlende Darstellung von IP-Adressen konnte Folgefehler verursachen

Im Ereignisprotokoll gab es zu viele Ereignisse zu geänderten Einstellungen

IPSec-VPN-Verbindungen funktionierten sporadisch nicht mehr

Falsche Verbindungsdarstellung auf der Seite "Heimnetz > Mesh" der Benutzeroberfläche bei Einsatz bestimmter Powerline-Adapter zusammen mit einem Netzwerkswitch

Falsche Verbindungsdarstellung auf der Seite "Heimnetz > Mesh" der Benutzeroberfläche nach Wechsel der Verbindung eines Repeaters

Die Update-Suche bei Geräten im Mesh war in bestimmten Fällen unpassend

AVM behebt mit diesem Update noch einmal eine Reihe an Fehlern, die im Rahmen des experimentellen Labor-Programms für die neue FritzOS-Version aufgetaucht waren. Die FritzBox 7530 AX nutzt derzeit noch die Version 7.31 und wird das FritzOS 7.50 überspringen, also gleich auf 7.51 gebracht.Für dieses Update arbeitet AVM aktuell am Feinschliff. Im Rahmen der Labor-Updates wird daher jetzt eine neue Beta-Ver­si­on zum Testen zur Verfügung gestellt. Enthalten sind in dem Build mit der Nummer 102715 vor allem Fehlerbehebungen. Zudem nennt AVM allgemeine Stabilitäts- und Interoperabilitäts-Verbesserungen. Die Release-Notes mit allen verfügbaren Informationen haben wir euch am Ende dieses Beitrags mit angefügt.AVM befindet sich auf der Zielgeraden für die Freigabe des Funktions-Updates an weitere Geräte. Bisher gibt es das fertige Update für Besitzer der FritzBoxen 7590, 7530, 7520 und 6660 Cable. Als einziges Zusatzgerät hat bisher der FritzRepeater 2400 das Update erhalten. Die Beta-Updates lassen sich über die Labor-Webseite von AVM beziehen. Dort gibt es Tipps für den Beta-Test. AVM kann aber für die Betaversionen keinen Support anbieten. Daran sollte man denken, denn das Ausprobieren der Vorab-Version erfolgt auf eigene Gefahr.