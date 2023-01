Ende der "Konkurrenz": Media Markt & Saturn werden zusammengelegt

Seit Jahrzehnten unter einem Dach, rücken die Elektronikhändler Media Markt und Saturn nun noch weiter zusammen. Für ein "besseres Einkaufserlebnis" werden Sortiment, Preise, Rabattaktionen und Dienstleistungen ab dem 15. Januar markenübergreifend zur Verfügung stehen.

Zwei Marken, ein Sortiment: Media Markt & Saturn rücken zusammen

Weitere Vorteile in Planung

Deals des Tages, Prospekte & Gutscheine

Die MediaMarktSaturn Retail Group bündelt nun nicht mehr nur intern die Ressourcen der beiden Marken Media Markt und Saturn, auch die Vertriebskanäle und der Außenauftritt werden zusammengelegt. Ein öffentlich sichtbarer Startschuss soll ab kommender Woche erfolgen. Online, in der TV-Werbung und in den Filialen vor Ort wird der "Zusammenschluss" stark beworben. Für die MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy ergibt sich mit diesem Schritt ein mögliches Einsparpotenzial in der Konzernstruktur, für Kunden eine Handvoll Vorteile.Ganz unabhängig, für welche Marke sich Kunden entscheiden, alle Produkte, Services und Dienstleistungen sollen ab dem 15. Januar in nahezu allen 400 Märkten bereitstehen. Das gilt auch für die Preise und mögliche Rabattaktionen. Ob die Synchronisation reibungslos verläuft, bleibt abzuwarten. Ein mögliches Szenario, womit bei Media Markt gekaufte Produkte auch bei Saturn umgetauscht oder repariert werden können (vice versa) und der nicht mehr notwendige Preisvergleich zwischen den beiden Marken, dürfte gutgeheißen werden.Media Markt und Saturn versuchen auf lange Sicht nicht nur Sortiment, Preise und Angebote zu teilen, sondern auch ein gemeinsames Bonusprogramm zum Punktesammeln zu schaffen. Ebenso kündigt das Unternehmen an, Einkaufsgutscheine beider Marken zukünftig in allen Filialen zu akzeptieren und die Reservierung von Abholungen über den Online-Shop zu erweitern. Bei Media Markt bestellte Produkte können somit theoretisch auch in einer Saturn-Filiale abgeholt werden, was die Wege verkürzt.