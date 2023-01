Nur heute: Media Markt und Saturn starten großen Deals-Sonntag

In den Prospekten von Media Markt und Saturn findet man jetzt viele stark reduzierte Technik-Angebote. Wir haben uns in den Online-Shops der Händler umgesehen und zeigen euch die besten Deals zum Schnäppchen-Sonntag inklusive diverser Cashbacks, Bundles und Co.

Media Markt & Saturn Prospekte: Stark reduzierte Angebote von A bis Z

Alles fürs Büro: Günstige SSDs, Drucker, Notebooks, Webcams & Co.

Jetzt beim Technik-Kauf richtig sparen!

Günstige Deals für deinen Arbeitsplatz!

Saturn

Aktuell konzentrieren sich die Elektronikhändler auf ihre "Let's Go"-Aktion, die sowohl bei Media Markt als auch bei Saturn zu finden ist. Abseits davon profitiert ihr von der Samsung Galaxy Week mit reduzierten Smartphones, Tablets und Wearables sowie von der Themenwoche für Technik im Home-Office, Büro und für das Heimnetzwerk. Viele der Angebote sind nur noch bis heute Abend gültig, andere enden am 23. Januar um 23:59 Uhr.Günstig zeigen sich in den Prospekten nicht nur Samsung-Geräte, sondern auch Klassiker im Sortiment. Gute Deals findet man unter anderem für Fernseher, Notebooks, Haushaltsgeräte und PC-Zubehör. Zu letzterem zählen vor allem SSDs, Festplatten, Monitore, Drucker, FritzBoxen und Co. Aber auch Blu-rays, Bluetooth-Lautsprecher und Gaming-Artikel sind teilweise stark reduziert.Media Markt und Saturn überlassen es euch, ob ihr eine versandkostenfreie Lieferung nach Hause oder eine Abholung im Markt wählt. Beides kann während der Bestellung in den Online-Shops reserviert werden. Ganz im Gegensatz zu Gutscheinen oder Coupon-Codes, die für die heutigen Rabattaktionen nicht benötigt werden. Dennoch solltet ihr Ausschau nach möglichen Bundles und Cashbacks halten.In den "Let's Go"-Prospekten der Händler gehört unter anderem der 4K-Fernseher LG OLED 55 B2 9LA (55 Zoll) für nur noch 999 Euro zu den Highlights. Für knapp unter 1000 Euro erhält man auch das 17 Zoll große Gaming-Notebook Asus ROG Strix G17 mit AMD Ryzen 7-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD und der Nvidia GeForce RTX 3050. Weiterhin wird das Apple iPhone 11 auf 500 Euro gesenkt und das Google Pixel 6a ist für 387 Euro erhältlich. Gefallen finden wir zudem am Bluetooth-Speaker JBL Flip 5 für nur noch 89 Euro und der Canon EOS 2000D DSLR-Kamera mit Kit-Objektiv für günstige 333 Euro.Die Online-Shops von Media Markt und Saturn bieten zudem eine Vielzahl von reduzierten Gaming-Produkten an. Für 89 Euro erhaltet ihr das Epos Sennheiser Game One Headset, die Logitech StreamCam ist auf 125 Euro gesenkt und am PC spielt man am besten mit der Logitech G502 Hero Maus für 50 Euro und der Corsair K60 Pro Tastatur für 59 Euro. Abschließend sollte man einen Blick auf die günstigen Haushaltsgeräte werfen. Den Kaffeevollautomaten Delonghi Ecam 23.266.B gibt es für 333 Euro, die Waschmaschine Siemens iQ300 für 430 Euro und den Dyson Airwrap Complete für 560 Euro.Zu den Bestsellern der "Netzwerkwoche" zählen unter anderem die externe SSD SanDisk Extreme Portable mit 2 TB Speicher für nur noch 179 Euro und die reduzierte Samsung 870 EVO mit 1 TB Kapazität für unter 95 Euro. Außerdem werden der AVM Fritz!Repeater 3000 AX für 139 Euro und der Multifunktionsdrucker Canon Pixma 2 für 47 Euro beworben. Ferner bieten die Online-Shops die Logitech MX Master 3S Maus für unter 90 Euro und die ergonomische Logitech K860 Tastatur für nur noch 85 Euro an. Für Videokonferenzen kommen zudem die Logitech Brio 500 Webcam für 99 Euro und das Jabra PC-HS Evolve 20 Headset für 49 Euro infrage.Ist man hingegen auf der Suche nach einem neuen Notebook fürs Büro bzw. den Arbeitsplatz, dann könnte sich das Asus VivoBook 17 (17 Zoll) mit Intel Core i7-Prozessor und 512 GB SSD für nur noch 699 Euro anbieten. Alternativ wird das HP 15s-eq2376ng (15 Zoll) bei Media Markt und Saturn mit AMD Ryzen 7, 16 GB RAM und 512 GB SSD für 679 Euro verkauft. Zum Aufrüsten kommen neben den eingangs erwähnten Speichern auch die Crucial P3 M.2-SSD mit 1 TB für 75 Euro oder die externe Festplatte WD Elements mit 2 TB für 66 Euro in Frage. Bei Monitoren empfiehlt sich hingegen der Huawei MateView SE (24 Zoll) mit Full-HD und 75 Hz für 139 Euro.